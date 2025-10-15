Mosca de los frutos: nueva temporada de liberación de machos estériles

En el Alto Valle se puso en marcha una nueva temporada del programa de liberación de machos estériles de mosca de los frutos, una herramienta clave para mantener el estatus sanitario de zona libre de plagas que distingue a la Patagonia en el mundo.

La incorporación de modernas cámaras de frío -con una inversión cercana a 260 millones de pesos- permite optimizar el manejo y distribución de los insectos estériles antes de su liberación, garantizando mayor eficiencia en el control biológico.

El lanzamiento de la nueva temporada y la inauguración de las cámaras de frío se realizó hoy.



Durante el acto, encabezado por autoridades de Funbapa, Senasa, la CAFI, Río Negro y Neuquén, se destacó el trabajo conjunto entre productores, empresas y gobiernos para cuidar el patrimonio frutícola patagónico.

“Este programa sostiene la competitividad de nuestras frutas y el acceso a los mercados internacionales, fruto del compromiso compartido de toda la cadena frutícola”, señaló el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández.