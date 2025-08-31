Riego antiheladas: cómo elegir el sistema adecuado para una lucha vital

La helada es una de las contingencias climáticas más dramáticas que debe enfrentar un productor frutícola, ya que en unas pocas horas se puede ir por la borda toda una temporada de trabajo que recién comenzaba a asomar.

Ese daño puntual en el monte frutal trae aparejado fuertes pérdidas económicas, difíciles de cuantificar en el momento pero que seguramente calarán hondo en el ánimo y en las ganas de seguir produciendo.

Ahora bien, ese flagelo climático puede ser combatido o atenuado con equipos de riego antiheladas disponibles en el mercado. Un asesoramiento profesional adecuado es clave para evitar una inversión inadecuada.

Río Negro Rural consultó a Dye Philippe, técnico agrónomo y responsable de la división agrícola de riego por goteo y antiheladas de Vital Servicios, en Roca, para conocer cómo armar un buen equipo antiheladas sin morir en el intento.

En primer lugar Philippe aclaró que un sistema de este tipo tiene que cumplir una condición clave: ser muy eficiente pero no sofisticado en cuanto a tecnología. “Necesitamos que sea muy sencillo ya que no hay margen de error, tiene que estar disponible y funcionando perfectamente en el momento que lo necesitás”, dijo el profesional.

Dye Philippe, Vital Servicios.



“No puedo ponerte un filtro con un lavado automático que después se tapa y colapsa, o estoy dos horas para destaparlo, eso no me sirve”, aclaró Philippe.

Un sistema de este tipo cuenta básicamente de un motor, una bomba y cantidad necesaria de agua disponible, más todo el sistema para distribuir ese caudal de agua en la chacra.

El equipo trabaja poco, pero tiene que estar al 100 siempre



Un equipo antihelada trabaja pocas horas al año, entre 20 y 50, o puede ocurrir que no haya necesidad de encenderlo. Así como se usa poco, “media hora que no esté funcionando correctamente es suficiente para perder la cosecha”.

Una sola noche de heladas basta para causar un perjuicio económico invaluable.



Hablamos de un fenómeno climatológico muy particular “en el que no hay dos noches iguales”.

Philippe puso como ejemplo una noche cualquiera de finales de agosto en el Valle. “Anoche heló 2,4 grados bajo cero, suave para el estado fenológico del monte frutal en este momento, pero 2,4 en plena floración con pequeños frutos ya hace mucho daño”, ejemplificó.

Cómo elegir el equipo adecuado para combatir las heladas



El mercado ofrece hoy dos sistemas disponibles: aéreo y subarbóreo.

El sistema aéreo está compuesto por equipos de gran capacidad, está en uso desde hace muchos años y es muy conocido.

“Hoy se usa para cultivos que florecen en agosto y que necesitan de proteger de heladas de gran intensidad, -5, -6, -7 grados y llegamos hasta -9 con seis milímetros”, explicó Philippe.

«Si lo llevo a hectárea, 6 mm equivalen a 60 metros cúbicos de agua por hectárea y por hora». Dye Philippe, especialista en riego de Vital Servicios.

“Son pocos los cultivos que requieren de esa temperatura, porque la mayoría florece en septiembre u octubre, cuando las heladas son mucho menos intensas”, sostuvo el profesional en riego.

El subarbóreo es un sistema de riego que puede aplicar tres o cuatro milímetros y se moja la planta hasta una altura de 90 centímetros.

Dye Philippe, Vital Servicios.



“Con eso protegemos hasta seis grados bajo cero, cuatro con seguridad, seis en situaciones ideales si no hay viento, si no hay evaporación. También se aconseja que haya un poquito de paja o de restos vegetales en el piso para que haya formación de hielo”, apuntaron desde Vital Servicios.

“Deberíamos estudiar un poco más cómo protege el sistema subarbóreo, interpreto y también lo hacen los productores que en definitiva funciona porque el 80% de lo que vendemos acá en Vital todos los años es subarbóreo y tenemos grandes compañías en el valle que hoy están cambiando el sistema aéreo por el subarbóreo”, indicó Philippe.

Para armar un sistema antihelada tenemos que prestarle atención a:



• El tipo de cultivo, si es pera, manzana, cereza, nogales o algún otro. Eso eso ya nos va a definir un poco el sistema.

• Segundo, la superficie que quiero proteger.

• Tercero y muy importante: la fuente de agua.

• Y se podría agregar un cuarto punto: de dónde va a salir la energía necesaria para mover todo eso.

En materia de costos, un motor hoy insume entre el 20 y el 25% del total de un equipo de riego. Son motores de 180 a 250 caballos, que giran a 1700 / 1800 vueltas y se utilizan mucho los motores para grupo electrógeno. De cañería central para un equipo subarbóreo, a 12 metros entre filas más la cabecera son 1.000 metros por hectáreas, a lo que hay que sumar 70 aspersores por hectárea.



“El INTA ha sacado costos para equipo aéreo, con aspersores de bronce a 20 metros por 20, está alrededor de 9.000 dólares por hectárea. El motor será 20% del equipo, y los materiales rondan los 7.500 dólares por hectárea”, indicó finalmente Philippe