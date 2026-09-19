Son de Mendoza, producen insumos esenciales para la fruticultura y renuevan su apuesta por el Alto Valle

Rodrigo Merta y Gustavo Faraut encabezaron la última gira comercial de la firma en el Alto Valle. Foto: Cecilia Maletti.

Una empresa mendocina dedicada al procesamiento de papel para embalajes frutihortícolas inició una nueva etapa de expansión y profesionalización, con la mira puesta en duplicar su facturación para 2027. Propel Mendoza, que tiene 40 años de trayectoria y atiende desde hace tres décadas a los valles de Río Negro y Neuquén, busca fortalecer su presencia en esta región clave.

La firma renovó su estructura de propiedad y comenzó un proceso de inversiones en maquinaria, software, mantenimiento y recursos humanos. Mientras amplía su actividad hacia otros sectores, la fruticultura del Alto Valle continúa ocupando un lugar central en su estrategia. Rodrigo Merta, gerente comercial, y Gustavo Faraut, responsable comercial para la Patagonia, visitaron la renovada agencia Neuquén de Río Negro, durante una gira comercial y dialogaron con Río Negro Rural.

Cuatro décadas de una historia iniciada en Mendoza

Propel Mendoza nació hace 40 años en el sur provincial. En 2025 cumplió cuatro décadas y, hace menos de un año, pasó a manos de dos firmas mendocinas vinculadas con la industria vitivinícola y el packaging: Durox Enología (comercialización de insumos para bodegas) y Alcla (fabricación de cajas de cartón para vinos).

“Los nuevos dueños tienen la idea de expandirnos, de hacer crecer y de profesionalizar la empresa”, explicó Merta. La intención es consolidar el funcionamiento interno, ampliar el abanico de productos y ganar presencia comercial.

El papel es un insumo clave en el proceso de empaque de peras y manzanas en Río Negro y Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

Propel no fabrica papel desde cero; compra bobinas en el mercado interno y en el exterior (Canadá, Brasil y Suiza, por gramajes no producidos localmente) y las procesa mediante impresión, corte, rebobinado y fraccionamiento, además de trabajar con cartón corrugado.

La planta cuenta con 30 empleados —sumando personal temporal en temporada alta— y procesa unas 1.500 toneladas de papel al año. Su comercialización se apoya en un equipo interno reducido y empresas asociadas.

El portfolio incluye papel seda para envolver frutas, cartón corrugado para amortiguación, papel absorbente de humedad, papeles hidrorepelentes para bandejas, insumos gastronómicos (papel antigrasa y manteles individuales) y rollos térmicos industriales.

La nueva etapa de Propel Mendoza

El cambio de propietarios impulsó una reorganización para mejorar la eficiencia de la planta y ampliar la capacidad comercial, con el objetivo explícito de duplicar la facturación en 2027.

“Se está haciendo inversión en software, en maquinaria, en mantenimiento y en recursos humanos, y hay una visión de armar una red de comercializadoras que te genera capilaridad y presencia”, señaló Merta.

La empresa mendocina procesa 1.500 toneladas de papel al año. Foto: gentileza Propel Mendoza.

La empresa trabaja en la incorporación de sistemas de gestión, herramientas CRM y un proceso de rebranding que contempla renovación de logo y mayor presencia digital. Su estrategia combina el fortalecimiento de mercados tradicionales con la incursión en gastronomía, industria, restaurantes, farmacias y estaciones de servicio.

Aunque la fábrica permanece en Mendoza, la firma contempla sumar infraestructura logística en la zona. “Hoy la logística no es un problema por el tipo de mercado que atendemos, son compras programadas, estudiadas y planificadas”, explicó Merta, aunque reconoció que existe demanda de mayor flexibilidad: “No descartamos tener un depósito acá”.

La estratégica fruticultura del Alto Valle

La fruticultura representa entre el 70% y el 80% de la facturación de Propel Mendoza. Dentro de este negocio, los valles de Río Negro y Neuquén aportan aproximadamente tres de cada diez pesos facturados.

A diferencia de Mendoza, donde los clientes están más atomizados, en el Alto Valle la actividad se concentra en menos actores pero de gran escala. “Más de la mitad de nuestro top 10 de clientes está acá. Y queremos sumar más acá”, afirmó Merta.

El papel de embalaje es fundamental para reducir golpes, humedad y daños en la piel de peras y manzanas, resguardando su calidad de exportación. Entre las novedades para la región, Propel presenta bandejas de papel moldeado para reemplazar a las de pulpa tradicional. La empresa posee la representación de estos productos para Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.

Propel Mendoza atraviesa un proceso de profesionalización, con miras a crecer y eficientizarse. Foto: gentileza.

“La pera sufre mucho la piel. Y justamente las bandejas que usan acá son muy rugosas, y con una lastimadura la pera deja de ser exportable”, explicó Faraut. Merta agregó que el precio de las nuevas bandejas es similar al de las tradicionales y que buscan optimizar su competitividad.

Asimismo, la firma comercializa papel seda para envolver botellas de vino de alta gama. Faraut, quien ya recorría las bodegas de diversas localidades de Río Negro y Neuquén (como San Patricio del Chañar) a través de Durox Enología, sumó ahora el vínculo con el sector frutícola norpatagónico.

Esta estrategia combina la experiencia acumulada con una estructura comercial orientada a ganar capilaridad, consolidando una trayectoria de 30 años en la región en el marco de su nueva fase de expansión.

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