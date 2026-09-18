Catedral advirtió que sin parámetros urbanísticos no puede avanzar con nuevas obras

Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro de esquí de Bariloche, reclamó al Municipio una definición sobre los parámetros urbanísticos de la base del cerro Catedral, que considera necesarios para avanzar con nuevas obras e inversiones. Las reglas determinarán los usos del suelo y qué se podrá construir en el sector. Su elaboración corresponde al Ejecutivo y luego deberán pasar por el Concejo Deliberante.

Los proyectos que esperan una definición

“Hace ocho años que estamos esperando los parámetros”, cuestionó Helgamaría Salvatelli, gerente general de Catedral Alta Patagonia, quien aseguró que la falta de esa normativa condiciona distintos proyectos de modernización.

“Hay pensada una rediagramación total de la base: la circulación, las sendas peatonales, los edificios de servicios, boleterías con espacios calefaccionados y medios accesibles sin escaleras. Además de las redes de agua, las cloacas y el soterrado de la electricidad”, detalló.

Dentro del plan está contemplada también la renovación de los medios de elevación, entre ellos la Telecabina Amancay, cuyo reemplazo, según la empresa, ya está proyectado. “El cerro Catedral compite con otros centros de esquí del mundo que siguen invirtiendo y modernizándose. Si no lo hacemos, cada vez vamos a estar más fuera del mercado”, enfatizó Salvatelli.

Los planes de Catedral incluyen además obras para ampliar los sectores destinados a principiantes y modificar los accesos a las pistas. La propuesta, explicó la gerente, apunta a concentrar las futuras construcciones.

“La idea es menos intervención edilicia, pero más concentrada. Pero para eso necesitamos los parámetros, para entender si podemos construir uno o cinco pisos. Apuntamos a que nos habiliten a construir como mínimo lo que ya está construido en la base”, explicó.

Sobre la posibilidad de que haya una definición antes de fin de año, Salvatelli fue cauta: “La política tiene la mirada en otro lado, pero la expectativa nunca la perdemos”.

A principios de septiembre, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que dejó abierta la posibilidad de modificar los parámetros urbanísticos en el cerro Catedral y, al mismo tiempo, ratificó el carácter inalienable de las 1.920 hectáreas de tierras públicas del cerro.

Salvatelli sostuvo que el proyecto también tendría impacto sobre Villa Catedral. “El ordenamiento de todos los accesos va a beneficiar a la villa”, afirmó, al señalar que permitiría aliviar la presión del tránsito sobre el barrio. También aclaró que “la empresa tiene que hacer todas las redes de servicios: agua, tratamiento de efluentes y energía eléctrica”.

“Hace ocho años que estamos esperando”

Uno de los proyectos pendientes es la ampliación y reorganización de los estacionamientos, un problema que volvió a quedar expuesto durante esta temporada, cuando fue frecuente encontrar vehículos estacionados sobre las banquinas del camino de acceso al cerro.

“Las playas de estacionamiento deben modernizarse y ampliarse”, sostuvo Salvatelli. Según indicó, CAPSA presentó hace tres años un proyecto para intervenir en ese sector, pero tampoco pudo avanzar.

“Presentamos hace tres años un proyecto para mejorar este tema y, una vez más, recibimos la respuesta de que teníamos que esperar los parámetros. Hace ocho años que los estamos esperando”, cuestionó.

La gerente general vinculó directamente esa demora con los proyectos que la compañía tiene pendientes: “Impacta en la infraestructura de la base y en la modernización de los medios troncales de la montaña. Sin parámetros no se puede avanzar”.

Diario RÍO NEGRO consultó al Municipio de Bariloche para conocer su posición ante el reclamo de Catedral y saber si prevé avanzar con la definición de los parámetros urbanísticos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta oficial.