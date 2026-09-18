Súper sábado de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: más de 12 horas con el predio abierto en el MNBA

La Feria del Libro 2026 de Neuquén tendrá este sábado 19 de septiembre una jornada extendida: el predio ubicado en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) permanecerá abierto desde las 10 hasta la medianoche, con actividades culturales, presentaciones de libros, talleres y propuestas para todas las edades.

La jornada será la última de la Feria, ya que el domingo 20 permanecerá cerrada debido a las condiciones climáticas previstas, según informó la organización.

DIARIO RÍO NEGRO estará presente con su tráiler y una transmisión en vivo de 16 a 19 hs, donde pasarán los y las protagonistas de la jornada.

Feria del Libro de Neuquén: el cronograma del sábado

Durante más de 12 horas, quienes se acerquen al predio podrán participar de distintas actividades distribuidas en los auditorios Marcelo Martín Berbel, Irma Cuña y María Elena Walsh.

15 horas

Auditorio Marcelo Martín Berbel: se presentará la obra de teatro Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos, a cargo de la Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA.

Auditorio Irma Cuña: Yeidis Sucre González presentará Cuentos para jugar y soñar, de Editorial Rubin, una propuesta de narrativa infantil.

16 horas

Auditorio Marcelo Martín Berbel: se realizará la charla-taller ¡Yo Escribo! La app neuquina para escritores de todo el mundo, a cargo de Diego Fabián Gómez.

También habrá un recital poético denominado Esa palabra celebradora que nos hermana, con autoras de Editorial Tanta Ceniza.

17 horas

En el Auditorio Marcelo Martín Berbel, Federico Watkins presentará Honda humanidad, de Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins.

En el Auditorio Irma Cuña, Pablo Montanaro brindará la charla Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable.

Por su parte, el Auditorio María Elena Walsh tendrá la charla Marjane Satrapi – Persépolis -La vida hecha obra, a cargo de Patricio Denegri.

18 horas

En el Auditorio Marcelo Martín Berbel, la Municipalidad de Neuquén presentará Neuquén, la capital que más crece.

En el Auditorio Irma Cuña, Gabriela Souto presentará ¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo, de Editorial Educo y la Universidad Nacional del Comahue.

19 horas

El cierre de las actividades previstas incluye distintas propuestas simultáneas.

En el Auditorio Irma Cuña, se realizará el taller de escritura para infancias Instrucciones para jugar, coordinado por Nina Jäger.

También se presentará Afrodita, de la psicóloga y maga Guillermina Lopata, publicado por El Ateneo.

Además, Renata Matkovic Canevaro presentará El tren de madrugada, de Editorial Caburé, una novela.

En el Auditorio María Elena Walsh, estudiantes y docentes del IFD 12 Inicial presentarán Mi historia, nuestra historia, una antología.

La organización invitó a disfrutar de esta última jornada de la Feria del Libro 2026, con libros, encuentros, actividades y propuestas culturales durante toda la jornada.