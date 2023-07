Recetón: tarta integral de calabaza

Para la masa vamos a formar un bollo con 12 cucharadas de harina integral, 9 de agua fría, 9 de aceite y 2 cucharadas de calabaza picada cruda. Mi secreto: una pizca de polvo de hornear. Estiramos la masa y la colocamos en un molde para tarta aceitado, la pinchamos para que no se infle tanto en el horno. La llevamos a horno medio, 200° C, por unos 7/8 minutos para blanquear la masa y que después no se humedezca con el relleno.

Una comida salvadora.



Para el relleno podés usar lo que quieras.Yo corté 1 zuchinni y 1 berenjena que tenía hechas al horno, agregué huevo, queso crema, mucho condimento y unos tomates cherry por encima para decorar. Con el relleno ya en la masa la cocinás otros 20 minutos más.

Tips y reemplazos:

– Esta masa también se puede hacer con harina común y harina leudante.

– En vez de calabaza podés usar otras verduras que no larguen mucho líquido, como batata.

– Te recomiendo siempre blanquear la masa como expliqué para que no se humedezca.