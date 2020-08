San Martín tendrá un protocolo sanitario para comunidades rurales

En julio, San Martín de los andes creó el Comité de Emergencia Municipal Rural (COEM Rural) para tratar temas relacionados a la pandemia directamente con los pobladores de las zonas rurales. En la actualidad se trabaja en un protocolo sanitario específico de la zona y también en la identificación de los vehículos de los pobladores para un tránsito más fluido.

"Armamos el COEM Rural justamente por las inquietudes que tenían los pobladores de la ruralidad", señaló en diálogo con RÍO NEGRO, Marcelo Sánchez, secretario de Gobierno de San Martín.

En ese sentido señaló que uno de los planteos de ese comité fue el de la seguridad sanitaria. "Esa seguridad sanitaria la transformamos en un trabajo en conjunto con la Zona Sanitaria IV que pertenece a San Martín, más el Ejecutivo municipal a través de la secretaría de gobierno y las comunidades que participaron activamente", confió Sánchez .

Ese trabajo en conjunto se cristalizará en un protocolo que estiman estará listo en una o dos semanas, ya que el avance es de entre el 80 y el 90%.

"Es más que nada para la tranquilidad de los pobladores, que muchos no están bien informados y tienen miedo", sostuvo el secretario de Gobierno.

Y adelantó: "El principal punto es que toda la gente que entre al territorio (de las comunidades rurales) esté habilitada y sea de San Martín de los Andes. Eso es para el cerro y para cualquier parte de la comunidad, se controlará que tenga el documento y que sea de San Martín de los Andes".

"No se han dado casos en la comunidad, son los que más aislados están y por ese motivo, tienen miedo. No quieren tener ningún caso en la comunidad que venga de afuera. Las comunidades no quieren que entre gente que no es de San Martín de los Andes y, por ahora, es así", puntualizó Sánchez. A ellos se sumarán los pobladores de Junín de los Andes que también son considerados como locales.

Lo que sucede es que con las flexibilizaciones del aislamiento en lugares sin transmisión comunitaria, como lo es San Martín de los Andes, muchas personas se volcaron a transitar por las zonas rurales, ya sea para hacer caminatas o paseos en bicicleta. Y esto despertó la inquitud de la comunidades sobre cómo realizar los controles sanitarios.

"No hay policía que ande circulando por lo extenso del territorio, entonces la idea es tener eso. Estamos viendo de la posibilidad de implementar una figura que sea como un veedor de la comunidad para que en conjunto con la fuerza pública, no en su lugar, pueda recorrer y que pueda ver que actividades está habiendo dentro del territorio, y si en todo caso si hay una actividad que no está cumpliendo con el protocolo, que ellos van a tener en mano, llamar a alguna de las fuerzas públicas para solucionarlo", contó Sánchez.

Pero además, en el COEM Rural se trata un proyecto para identificar los vehículos de los pobladores de zonas rurales para que puedan circular sin mayores inconvenientes a través de los controles establecidos en los límites del ejido de la ciudad.

"Se planteó la posibilidad de hacer una calco para que los pobladores de la ruralidad tengan en sus vehículos, para pasar los controles sin ser molestados a cada rato y tener la espera que tiene todo el mundo para pasar de un lado al otro", adelantó el secrertario de Gobierno sobre las medidas que se trabajan con las comunidades de las zonas rurales de la localidad.