Los casos de coronavirus en San Martín no suspenden el turismo de microrregión

San Martín de los Andes tiene al día de hoy tres casos positivos de coronavirus. El intendente, Carlos Saloniti, afirmó que como el origen de los contagios no se produjo en la localidad, sino que se trata de personas que viajaron desde lugares con transmisión comunitaria no se suspende el turismo de microrregión.

La ciudad cordillerana confirmó el viernes 14 de agosto dos casos de covid-19. Según el reporte de la zona sanitaria IV se trata de un hombre que provenía de la ciudad de Neuquén capital y una mujer que regresaba de Rosario, Santa Fe. Ambos se encontraban en aislamiento cuando comenzaron los síntomas. Tienen domicilio en San Martín y contaban con los permisos correspondientes.

Este sábado, explicó Saloniti, se confirmó un tercer caso, que es contacto estrecho de una de estas personas. Ninguno requirió internación hasta el momento.

Hace una semana el gobierno nacional autorizó a Neuquén a habilitar los traslados con fines turístico, siempre y cuando sea dentro de las cinco regiones establecidas por la provincia y con un certificado especial de circulación.

El requisito es que los lugares no tengan casos activos de coronavirus. Saloniti aseguró que estos diagnósticos positivos no alteran la posibilidad de que lleguen turistas de la microrregión sur a San Martín, "ya que el parámetro es que no tengamos transmisión comunitaria o por conglomerado."

Solo pueden ingresar a la ciudad cordillerana aquellas personas que vivan en la microrregión sur integrada por Villa La Angostura, Junín de los Andes, Pilo Lil, Aluminé, Villa Pehuenia –Moquehue y Villa Traful. Además deben contar con el certificado de circulación.

El intendente dijo que en este fin de semana largo reforzaron los controles en Junín de los Andes. Aclaró que quienes tienen segunda residencia no están incluidos dentro del turismo de microrregión. Esto significa que si una persona tiene domicilio en Neuquén capital y una casa en San Martín no puede entrar a la localidad. Es exclusiva para quienes viven de forma permanente en la zona.

Saloniti afirmó que ayer (por el viernes): "había mucha cola en Junín de los Andes y mucha gente se tuvo que volver por segunda residencia. Eso no se puede, porque uno tiene un solo domicilio."

En cuanto a las expectativas que tienen sobre el movimiento turístico, el intendente manifestó: "nosotros lo tomamos como un paso más, es un pasito más pensando en lo que puede llegar a ser el verano nuestro. Pero creo que es importante valorar que por lo menos tenemos la microrregión. Con eso no alcanza pero por lo menos es un paso importante."