Santiago Cafiero: «Esta semana vendrán casi 5 millones de vacunas»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que "esta semana vendrán casi 5 millones de vacunas", lo que consideró que "es un dato muy alentador porque representa la esperanza de dar vuelta la página" de la pandemia por coronavirus.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza y junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete participó de la llegada de un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, producidas por la empresa mAbxience en la provincia de Buenos Aires.

Desde allí, Cafiero dialogó con Radio 10 y destacó el orgullo de que las cajas que arribaron al país digan "fabricado en Argentina".

"Las cajas de las vacunas recién llegadas dicen fabricado en Argentina y eso nos orgullece como sociedad de lo que estamos logrando entre todos. Esto representa la esperanza de dar vuelta la página”, remarcó.

"También están llegando hoy vacunas de chinas, mañana, el miércoles y el viernes en otros vuelos, por lo que esta semana vendrán casi 5 millones de vacunas", ratificó.

Al respecto, Cafiero manifestó que la llegada de nuevos cargamentos de vacunas “es un dato muy alentador para escalar con la campaña de vacunación".

El Ministro coordinador expresó también "orgullo" por la forma en que se está trabajando, con "jornadas récord de aplicaciones de dosis" -más de 370 mil-, con "dos millones de personas vacunadas por semana" y afirmó que la voluntad del Gobierno es "sostener" ese esfuerzo.

"Con esa forma de trabajar pudimos vacunar 2 millones de personas en una semana”, ponderó.

Sobre la acusación de la oposición de que se aumenta el ritmo por la proximidad de las elecciones, sostuvo que "es un disparate" y recordó que "el presidente (Alberto Fernández), desde el primer día de la lucha contra la pandemia, en marzo del año pasado, tomó las decisiones pensando en cuidar la salud de todos los argentinos".

"Nunca tuvo una mirada de especulación política ni electoral y por eso tomó medidas, como el confinamiento, que sirvieron mucho -para mitigar los contagios en la segunda ola- pero desde el punto de vista electoral no son agradables", completó.

En una entrevista que publica hoy Página/12, Cafiero también se refirió a las negociaciones con otros laboratorios y dijo que el Gobierno nacional viene “avanzando".

"Hace meses estamos trabajando con los laboratorios estadounidenses para tratar de destrabar las cuestiones normativas y ningún funcionario argentino se levantó de una mesa, ni se fue de ninguna negociación. Pero si fuera hoy, no se puede”, explicó.

En ese sentido, el jefe de Gabinete de Ministros dejó claro que en las negociaciones no se pierde de vista que los laboratorios deben "adaptar el contrato a la normativa argentina" para que "esas dosis puedan ser utilizadas en el país".

Dijo que “para que esas vacunas puedan estar en Argentina" es necesario "un contrato con los laboratorios que las producen" y dejó claro que las vacunas de laboratorios como Pfizer "no se pueden" acceder con el marco legal del Fondo Covax.

Cafiero fue contundente al explicar que el inconveniente para que lleguen esas dosis a la Argentina "no es que (el Estado nacional) no acepta", sino que “el laboratorio no va a permitir que se apliquen las vacunas si no hay contrato con ese país y eso todavía no se ha destrabado".

Sobre la posible compra de vacunas a Cuba, manifestó que "se viene avanzando en los registros de la vacuna dentro de la autoridad regulatoria de la Argentina -Anmat- y se sigue trabajando".