Scaloni: »estoy orgulloso de entrenar a estos chicos»

Llegar a 26 partidos sin perder no es para cualquiera. Ese número es el que lleva la selección argentina que conduce Lionel Scaloni, luego de la victoria de anoche sobre Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias.

El entrenador albiceleste reconoció que el nivel del equipo no fue el mejor, pero valoró la actitud de los jugadores y destacó la victoria. «Los cambios fueron pensados en el partido. Fue muy difícil de jugarlo, era casi conseguir la clasificación. A veces se necesita ganar y hoy lo conseguimos. Seguramente no jugando bien, pero cuenta», declaró.

«Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Entra uno y sale otro y el equipo no se resiente. Ya saben lo que pienso de este grupo. Las ganas de estos chicos son increíbles y estoy orgulloso de entrenarlos», añadió el ex jugador nacido en Pujato, Santa Fe.

En el mismo sentido, el director técnico rescató el hecho de que Argentina se adaptó al partido, pese a que no se dio como lo deseaba. »Era un partido que necesitábamos dar un salto como equipo. Hay veces que no se puede jugar bien porque el rival propone un estilo de juego y nosotros nos adaptamos al partido que se dio. Esa es una buena señal, importante como equipo», sostuvo.

«La clave estuvo en el gol; ellos también tuvieron pero no concretaron. No me sorprendió la presión de Uruguay, tiene jugadores para hacerlo. Pero tendríamos que haber estado más finos de mitad de cancha hacia adelante. Del fondo salimos bien, ese no era el problema. En la mitad de la cancha no fue tan fluido. Ahí es donde nos atascábamos porque ellos presionaban bien«, agregó Scaloni.

El DT de Argentina fue autocrítico en cuanto a lo que ocurrió durante los 90′. »Ellos necesitaban puntos y salir a buscar el partido; por eso corrieron, presionaron y no dejaron jugar. Nosotros debimos encontrar espacios, filtrar pases para poder generar juego», subrayó.

Uno de los hechos significativos es que Lionel Messi estuvo en el banco por primera vez en mucho tiempo debido a su condición físico. »Con respecto a Leo (Messi), decidimos que no jugue porque venía de inactividad, y su ingreso en el segundo tiempo sirve para que agarre ritmo de cara al partido con Brasil», argumentó.