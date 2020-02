Schwartzman, el favorito para el ATP 250 de Argentina

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano, será el máximo favorito al título en el ATP 250 de Argentina que se jugará entre el 10 y 16 de febrero, luego de que anunciara su baja el italiano Matteo Berrettini, segunda deserción consecutiva luego de la del austríaco Dominic Thiem.

El Peque Schwartzman, ubicado en el lugar 14 del ranking mundial, será el primer cabeza de serie y el segundo lo ocupará Guido Pella. Tercero el serbio Dusan Lajovic.

Después de 11 años un argentino será el máximo favorito sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, desde que partió como primer cabeza de serie eDavid Nalbandian en 2009, siendo el último campeón local, con el títuloque conquistó en 2008.

"Me avisó el agente de Berrettini que no superó una lesión y no vendrá. Son cosas que pasan en el deporte, ya nos tocó alguna vez sufrir las bajas de Nadal o Cilic y el torneo siempre fue una fiesta, esta vez no será la excepción", explicó el ex tenista Martín Jaite, director del denominado Argentina Open, una cita que lleva 20 años en filainstalada en el circuito de la ATP.

Sin dudas, la baja más sensible es la del austríaco Thiem, finalista el domingo último del abierto de Australia y en el mejor momento de su campaña.

El austríaco de 26 años se adjudicó dos veces el ATP 250 de Buenos Aires, en las ediciones de 2016, cuando le ganó la final al español Nicolás Almagro, y 2018, tras imponerse en la definición sobre el esloveno Aljaz Bedene.

El año último, Thiem llegó a las semifinales y perdió con Schwartzman, quien luego cayó en la final ante el italiano Marco Cecchinato.