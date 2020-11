Se cumple una semana de paro de colectivos en Bariloche

Los trabajadores de la empresa Mi Bus cumplen hoy una semana de paro del transporte urbano de pasajeros ante la falta de pago de la totalidad de sus salarios de octubre.

El gremio UTA inició la medida de fuerza el lunes pasado y el paro se prolongó más de lo previsto ante el incumplimiento de la empresa que aduce la espera de los subsidios nacionales para completar el 50% de los haberes que resta pagar.

El otro 50% de los salarios fue saldado semanas atrás con un aporte extraordinario que hizo la municipalidad de Bariloche a la empresa y con el subsidio de la provincia.

La empresa había ofrecido abonar en 3 cuotas la deuda salarial que mantiene con el personal. Esto incluía el 50% de los salarios de octubre, una cuota pendiente de un convenio firmado meses atrás y los 4.000 pesos de un decreto nacional que otorgó una suma fija al sector privado. Los trabajadores rechazaron esta propuesta y exigieron el pago del salario.

En medio de esta medida de fuerza prolongada, miles de usuarios deben caminar o hacer dedo en un contexto complejo con la pandemia del coronavirus.

En la última semana, el intendente Gustavo Gennuso apuntó al gremio UTA y a los trabajadores por no cumplir un presunto acuerdo de no realizar paro este mes. En octubre el mandatario había advertido que podría rescindir el contrato a Mi Bus, pero hasta el momento no avanzo en ese sentido.

El malestar de la UTA y UCRA, otro gremio de trabajadores del transporte, no se hizo esperar y señalaron la falta de gestión del intendente en esta problemática que se mantiene desde hace meses.