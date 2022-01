Se entregan los Globos de Oro, sin invitados ni transmisión en vivo

Los Globos de Oro de este año tendrán una inusual y apagada ceremonia esta noche en Los Ángeles después de las acusaciones a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, su sigla en inglés) que organiza los premios.

La gala no tendrá invitados estelares y tampoco será transmitida por televisión o streaming. Los ganadores de cada terna serán anunciados por las redes sociales oficiales.

Los populares galardones del mundo del cine y las series, se entregan desde 1944 y llevan varios años envueltos en polémica.

Los miembros de la HFPA fueron denunciados por condicionar sus votos de acuerdo a regalos y viajes por parte de algunos estudios. Además, se supo que de los 87 que conforman la asociación no había ninguna persona negra.

Netflix y Amazon fueron los primeros en criticar a la organización y la cadena NBC, dueña de los derechos de transmisión, decidió no televisar el evento.

Después del boicot, la HFPA anunció que incorporaría 21 nuevos miembros, seis de los cuales son negros, diez mujeres, seis latinos, cinco asiáticos y cuatro de Medio Oriente y África septentrional. Sin embargo, no hubo vuelta atrás.

La austera ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton. Ni siquiera se realizaron acreditaciones de prensa. La gala durará 90 minutos y comenzará a las 18 de Los Ángeles (23 hora Argentina).

Solo participarán integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood e invitados de programas filantrópicos con los que trabajan para mejorar su dañada imagen.

Las películas con más nominaciones son Belfast y The Power of the Dog, con 7 cada una. CODA, Dune y King Richard son las otras candidatas a mejor largometraje de drama. En comedia o musical están ternadas Cyrano, Don’t Look Up, Licorice Pizza, Tick Tick Boom y West Side Story.