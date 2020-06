Se levantó el paro de transporte en Bariloche

Los 242 trabajadores de la empresa Mi Bus levantaron el paro de transporte hoy a las 13. Así lo informó el Municipio de Bariloche.

La protesta por la falta de pago de los salarios de mayo se levantó luego de una audiencia de conciliación solicitada por el Municipio a raíz de la medida dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Bariloche.

"Entendíamos excesiva la medida de UTA", sintetizó la vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala,

Recordó que el 2 de junio, se firmó un acuerdo de paz social a nivel nacional entre el gremio y Fatap a fin de que los trabajadores no adoptaran medidas de fuerza hasta que se acreditara el subsidio a nivel nacional.

"Antes de que llegara el subsidio, la UTA Bariloche definió el paro. Como no había fecha de pago, entendían que no hay previsibilidad", argumentó González Abdala.

"Lo que discutimos -agregó la abogada- fue que justamente este mes, tenemos la prórroga del decreto ya anunciado que se estaría acreditando en los próximos días. Además, hay una comunicación formal desde la provincia puesto que el subsidio provincial se acredita el 20 de junio; de modo que hay previsibilidad".

González Abdala reconoció que no se trata de "una situación normal". "Desde el gremio, conocen mejor que nadie la situación que atraviesa la empresa que hoy no está recaudando y no tiene ni para combustible. Por eso, estamos pidiendo solidaridad y buena fe", aseguró.