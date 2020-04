Semana clave para el pago de salarios en comercios de Bariloche

La gestión iniciada por los comercios locales que permanecen cerrados desde el inicio de la cuarentena para obtener ayuda nacional se estiró más de lo esperado y ya están en cuenta regresiva para el pago de los salarios de abril, bajo la amenaza de enfrentar un conflicto gremial si no cumplen con el 100% de las remuneraciones.

Un reciente relevamiento de la Cámara de Comercio determinó que el 76% de las empresas del sector permanecen cerradas, con facturación nula. Esa realidad afectaría a unos 2.500 comercios en toda la ciudad..

El presidente de la Cámara, Eduardo Caspani, dijo que en Bariloche la situación es particularmente grave porque “hay rubros que están cerrados y que en otras localidades del país pueden funcionar”. Aseguró que la cuarentena generó perjuicios incluso para los supermercados porque regularmente una parte de sus ventas dependen del turismo, que está ausente.

El programa del gobierno nacional que cubriría hasta el 50% de los salarios con fondos de Anses todavía no tuvo avances concretos, dijo Caspani. Le consta que la gran mayoría de las microempresas barilochenses realizó el trámite y “sólo un pequeñísimo porcentaje tiene confirmada” la admisión en esa ayuda, que se implementaría con depósitos directos del Estado a la cuenta del trabajador.

Caspani dijo que muchas de las empresas abiertas también van a necesitar auxilio porque sus ventas cayeron de manera pronunciada (por ejemplo las estaciones de servicio), pero “hoy lo más urgente es la situación de los que están cerrados”.

Agregó que conversaciones hay muchas pero “la realidad es que no se ha recibido respuesta masiva para saber dónde está parado cada uno”.

Las cámaras empresarias a nivel nacional hablan desde hace semanas de una posible reducción salarial y lo negocian en paritarias, pero el gremio se niega a aceptarlo si hay ayuda nacional.

Sin embargo Caspani dijo que ya existe un acuerdo de quita con las empresas más grandes. Afirmó que otro factor decisivo es la condonación de las cargas sociales, que se habría conseguido en un 95%.

Pero insistió en que el aporte estatal para cubrir parte de los salarios no está asegurado, mientra la fecha para liquidar los haberes de abril ya está encima.

El secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, Alberto Arabarco, advirtió que no están dispuestos a aceptar reducciones salariales, aun en los comercios cerrados. “No lo vamos a permitir -alegó-, La culpa no es del trabajador, Entiendo a las empresas, pero por un mes no se van a fundir. El bolsillo más flaco es el de los trabajadores”.

Dijo que en marzo pagaron el 100% y en abril debe ocurrir lo mismo. “Las chocolaterías tienen un colchón de plata importante, que lo usen para sostener los salarios -dijo Arabarco-. Hay muchas empresas a las que les fue bien toda la vida y la temporada de verano fue exitosa”.