Como diría algún criollo, realmente de no creer. Se atreven a todo y se encuentran absolutamente despojados de cualquier atisbo de pudor.

Son tantos los escabrosos temas que generan que para cumplir con las limitaciones propias de este espacio me veo obligado a mezclarlos a todos, aunque está claro que para cada uno de ellos se podría escribir un libro: paran el país durante cuatro meses y, no obstante ello, según las cifras que tiran sus propios funcionarios, los contagios avanzan como si jamás hubiere existido confinamiento alguno; arremeten contra la vida por nacer, mientras dicen defender a la sociedad de un virus que no conocen, provocando más muertes; logran el cierre de miles de pequeñas empresas acrecentando la mortandad por hambre; largan a la calle peligrosísimos homicidas, mientras mantienen encerrados en las mazmorras a indefensos octogenarios por el sólo hecho de haber arriesgado su pellejo hace cincuenta años cuando el terrorismo asolaba estas tierras; se pavonean impúdicamente en cuanto micrófono se acerque a sus fauces, afirmando lo que hace ocho meses negaban rotundamente; y, ahora, como frutilla del postre, prenden la mecha de la bomba que terminará por destruir lo poco que queda de justicia en nuestros tribunales. ¡Sencillamente escalofriante lo que sucede en nuestra querida Argentina!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522



Buenos Aires