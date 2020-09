Señor presidente, le están mintiendo

Juan F Grehan*

Los ciudadanos argentinos necesitamos su urgente intervención para el desalojo de estos intrusos del territorio de dominio público y privado en zona de frontera

Unas 300 personas se movilizaron el pasado sábado en la ruta nacional 40 en defensa de los pobladores de Villa Mascardi. Foto: Marcelo Martínez

La pandemia y el aislamiento se sabe que aceleraron muchos procesos que se venían dando. Uno de ellos es el accionar delictivo de los enemigos de la Nación que la están sometiendo a su dominio y menoscabando su integridad e independencia en Villa Mascardi, parque nacional Nahuel Huapi.

Hoy sabemos porque consta en la legislación argentina y en sede judicial que no hay un conflicto territorial de comunidades aborígenes, sino un territorio que ha sido usurpado (delito ya probado en la Justicia Federal) y cuya usurpación han extendido y prometen seguir extendiendo en superficie. Tomaron el control de la ruta nacional, la costa del lago y del parque nacional produciendo un daño ambiental irreparable. Amedrentan y agreden a pobladores, visitantes y funcionarios argentinos.

Nada menos que en el parque nacional Nahuel Huapi, frente al lago Mascardi, a 33 km de la ciudad de Bariloche sobre la ruta 40 imperan las reglas de un grupo de personas autodenominadas Lof Lafken Winkul Mapu que no reconoce a la Argentina como Nación: no reconoce a nuestra bandera, nuestro Himno nacional, ni a la propiedad estatal y privada. No reconoce a nuestras autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, no reconoce la autoridad del presidente de la nación, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo.

Tampoco la de la gobernadora de Río Negro, del intendente del parque nacional Nahuel Huapi ni de la Gendarmería nacional.

Sabemos también y consta en la Justicia Federal que el gobierno no ha usado la violencia frente al delito de usurpación y los innumerables delitos cometidos por esta “Lof”, sino que a partir del 10/11/17 en que se constató la posesión clandestina existió un proceso de diálogo iniciado por la parte afectada y luego continuado por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial Federal conforme a derecho que fue resistido por los usurpadores y que derivó en la orden de desalojo del juez federal, cuya resistencia a mano armada generó un enfrentamiento con las fuerzas federales de seguridad que tuvo como consecuencia un muerto y heridos.

La ministra de Seguridad de la Nación y el presidente de Parques Nacionales debido a sus cargos están obligados a estar en conocimiento de esta situación que es hoy la verdad en las instituciones de la República Argentina.

Los funcionarios nacionales y provinciales que afirman lo contrario a la ciudadanía y al mismo presidente de la Nación mienten prestando así ayuda a la “Lof” en su objetivo de someter a ese territorio a su dominio, menoscabando así la integridad e independencia de la Nación.

Los apoyan también negando derechos como el de brindar protección policial, portar la bandera argentina y transitar por las rutas nacionales a ciudadanos argentinos a quienes además denuncia penalmente por manifestarse pacíficamente en reclamo de la soberanía argentina en el parque nacional Nahuel Huapi.

Nos encontramos con un Ministerio de Seguridad que actúa de acuerdo a inéditas reglas de su titular al punto que prácticamente afirma que su existencia es en vano: niega la existencia del delito, niega el Código Penal, niega los derechos fundamentales consagrados en la Constitución nacional, niega todo lo que constituye la esencia de la República Argentina.

Señor presidente, estos funcionarios le están informando mal, le están negando su autoridad como presidente de la nación argentina.

Los ciudadanos argentinos necesitamos su urgente intervención para el desalojo de estos intrusos del territorio de dominio público y privado en zona de frontera a fin de lograr el prioritario objetivo de hacer cesar la comisión de estos delitos contra las instituciones de la República Argentina. Es esa y no otra la forma prevista en la legislación de la República Argentina para recuperar pacíficamente la soberanía argentina en el parque nacional Nahuel Huapi y evitar males mayores.

El aumento de la participación ciudadana en la cuestión pública y su conocimiento sobre la realidad también se han acelerado con la pandemia.

* Poblador de Villa Mascardi