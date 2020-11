Sergio Hernández deja la Selección Argentina para dirigir en España

A los 57 años y tras una importante cantidad de títulos en Argentina, Sergio Hernández no seguirá en la Selección y tendrá su primera gran oportunidad en el básquet europeo donde dirigirá al Zaragoza de la Liga ACB de España.

Su única experiencia en el Viejo Continente había sido entre 2002 y 2003, cuando fue parte de la Liga Española de Balon­cesto Oro (LEB), del ascenso, como miembro del Alerta Cantabria Lobos.

Comunicado oficial: la partida de Sergio Hernández.



"Nos da felicidad que cumpla su sueño, ojalá vuelva pronto", dijo el presidente Borro, quien elige continuar con su cuerpo técnico. "Me duele en el alma pero es la chance que esperaba", agregó Oveja.



El alejamiento de la Selección no le permitirá dirigir en las ventanas FIBA de noviembre y febrero. La idea de la Confederación Argentina de Básquetbol es que se hagan cargo del equipo su principal ayudante, Silvio Santander, que además es entrenador de San Lorenzo.

"No me voy porque no esté confirme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo pueda volver a ocupar el puesto en la Selección", aclaró Hernández.

"Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB. Me duele en el alma dejar la Selección, pero es una oportunidad muy buena. Una vez terminado el contrato, decidiré los pasos a seguir", agregó.

Desde CABB dejaron la puerta abierta para que regrese de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque informaron que el DT rescindió su contrato.

Su contrato en Zaragoza, donde juega Nicolás Brussino, es hasta el final de la actual temporada. El equipo tuvo un mal arranque con 2 victorias y 6 derrota que le costaron el puesto a Diego Ocampo.

Hernández ganó seis veces la Liga Nacional, con tres equipos distintos: Estudiantes de Olavarría, Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata. Además, logró 3 Copas Argentinas, 2 Súper 8 y un Top 4.

También tiene conquistas internacionales con los tres clubes. Ganó 2 Copas Sudamericanas, 2 Interligas, 2 Ligas Sudamericanas, 2 Ligas de las Américas, 1 Sudamericano y 1 Panamericano.

En la Selección Argentina tuvo dos etapas entre 2005 y 2008 y de 2015 hasta la actualidad. Fue subcampeón mundial en China 2019 y logró el 4° puesto en Japón 2006. Ganó la FIBA Diamond Ball en 2008 y los Juegos Panamericanos en Lima 2019. También consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.