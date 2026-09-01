Roca: a 24 años de la tragedia de Cerro Ventana, convocan a una misa en homenaje a los nueve jóvenes fallecidos
A 24 años de una de las tragedias que más conmovió a General Roca, se realizará este martes una misa en memoria de los nueve jóvenes que perdieron la vida en Cerro Ventana, en cercanías de San Carlos de Bariloche.
La ceremonia tendrá lugar este martes 1 de septiembre, a las 19:30, en la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en Brasil esquina Italia, en General Roca. La convocatoria busca reunir a familiares, amigos y vecinos para mantener vivo el recuerdo de los jóvenes.
La tragedia ocurrió hace 24 años y quedó profundamente ligada a la memoria de la ciudad. Gimena López, Gimena Padín y Fabricio Vaccari, junto a otros seis jóvenes, murieron en la montaña, en un lugar que admiraban y amaban. Se encontraban capacitándose para convertir esa pasión por el montañismo en una profesión y un estilo de vida.
El aniversario de General Roca, cada 1 de septiembre, vuelve también a poner en primer plano aquel dolor. Mientras la ciudad celebra su historia, sus pioneros y su presente, la fecha conserva para muchas familias y vecinos el recuerdo de los nueve jóvenes y de una pérdida que marcó a toda una generación.
A más de dos décadas de aquel episodio, su memoria permanece entre familiares, amigos y buena parte de la comunidad roquense. La misa de este martes será una nueva oportunidad para recordarlos y acompañar a quienes, cada 1 de septiembre, vuelven a encontrarse con aquel recuerdo.
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