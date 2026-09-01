Roca: a 24 años de la tragedia de Cerro Ventana, convocan a una misa en homenaje a los nueve jóvenes fallecidos

La ceremonia tendrá lugar este martes 1 de septiembre, a las 19:30, en la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en Brasil esquina Italia, en General Roca. La convocatoria busca reunir a familiares, amigos y vecinos para mantener vivo el recuerdo de los jóvenes.

La tragedia ocurrió hace 24 años y quedó profundamente ligada a la memoria de la ciudad. Gimena López, Gimena Padín y Fabricio Vaccari, junto a otros seis jóvenes, murieron en la montaña, en un lugar que admiraban y amaban. Se encontraban capacitándose para convertir esa pasión por el montañismo en una profesión y un estilo de vida.

El aniversario de General Roca, cada 1 de septiembre, vuelve también a poner en primer plano aquel dolor. Mientras la ciudad celebra su historia, sus pioneros y su presente, la fecha conserva para muchas familias y vecinos el recuerdo de los nueve jóvenes y de una pérdida que marcó a toda una generación.

A más de dos décadas de aquel episodio, su memoria permanece entre familiares, amigos y buena parte de la comunidad roquense. La misa de este martes será una nueva oportunidad para recordarlos y acompañar a quienes, cada 1 de septiembre, vuelven a encontrarse con aquel recuerdo.