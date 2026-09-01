Hackathon en Cipolletti: buscan preparar talento local para la transformación productiva de Río Negro

Cipolletti fue sede de la «Hackathon de Aceleración Tech», el programa impulsado por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente para fortalecer el talento local ante los nuevos desafíos tecnológicos y productivos que se presentan en Río Negro.

La jornada fue una instancia práctica de la formación que comenzó en julio y reunió a participantes para trabajar en equipos sobre desafíos concretos, aplicando innovación, tecnología e Inteligencia Artificial.

La apertura de la jornada fue encabezada por la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, y la Secretaria de la Unidad de Enlace con Universidades, Daiana Neri, quienes destacaron la importancia de preparar capacidades locales para acompañar el crecimiento productivo de Río Negro.

“Estamos trabajando mucho para construir el futuro del cual ustedes van a ser protagonistas. Hay tres proyectos muy grandes que se van a desarrollar en Río Negro vinculados con la exportación de gas y petróleo, pero sin ustedes y sin las capacidades que puedan desarrollar no los vamos a poder llenar de recursos humanos capaces de operarlos”, señaló Confini.

Cipolletti fue sede del encuentro. Foto: gentileza

Por su parte, Neri destacó que la formación digital atraviesa tanto las nuevas actividades como las matrices productivas tradicionales. “Tenemos una línea de trabajo clara en generar habilidades digitales, promover la ciencia de datos y la programación, porque creemos que son áreas claves para todas las matrices productivas que tenemos en nuestra provincia”, afirmó.

Innovación aplicada a desafíos reales

Aceleración Tech brinda formación gratuita en desarrollo web, programación y análisis de datos, con inteligencia artificial incorporada de manera transversal. En su etapa inicial registró 1.600 inscripciones, 690 personas avanzaron a la evaluación y 110 fueron seleccionadas para continuar la formación.

Durante la Hackathon, los equipos trabajaron sobre un caso de negocio real mediante la metodología DesignThinking. Luego de atravesar las etapas de análisis, ideación, prototipado y ensayo, presentaron sus soluciones en pitches de cinco minutos.

El jurado estuvo integrado por Joaquín Perren, de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo; Sergio Iglesias, de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro; Romina Rodríguez Luge, Presidenta de EDHIPSA; Angie Giacchetta, de Pan American Energy; y Joan Romero, de Patagonian Tech.

“Estas habilidades les van a generar muchas oportunidades. Queremos que las personas que viven acá sean realmente protagonistas, estén a la altura, se capaciten y terminemos siendo especialistas de este momento que tiene la provincia”, finalizó Neri.

La Hackathon fortaleció el vínculo entre formación, innovación y actividad productiva. A través de Aceleración Tech, Río Negro continúa preparando talento local para aprovechar las oportunidades que ya genera la transformación productiva y ser protagonista de las que vienen.