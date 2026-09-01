Cuatro acusados irán a juicio por robo agravado en El Bolsón y continuarán detenidos con prisión preventiva

Avanza a juicio una causa por robo agravado en El Bolsón: cuatro acusados seguirán presos otros 60 días.

Cuatro hombres acusados de cometer un robo agravado en El Bolsón irán a juicio y continuarán en prisión preventiva durante otros 60 días. La decisión fue tomada luego de la audiencia de control de acusación, en la que la fiscalía presentó las pruebas reunidas durante la investigación.

El hecho ocurrió el 16 de julio. Según la acusación, los cuatro imputados actuaron de manera coordinada para interceptar a una persona que circulaba en bicicleta por la vía pública, agredirla físicamente y quitarle su teléfono celular.

La acusación contra los cuatro hombres

La fiscal Yamila Vera sostuvo que los acusados participaron como coautores y que el episodio encuadra en el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal ofreció distintas pruebas testimoniales, documentales, médicas y periciales. También incorporó registros de cámaras de videovigilancia e informes elaborados por el Cuerpo de Investigación Judicial.

Según la teoría fiscal, los cuatro hombres actuaron de manera coordinada para concretar el asalto. La defensa, en cambio, presentó una versión diferente sobre las circunstancias del hecho y cuestionó la participación de sus asistidos.

El caso avanzará a juicio

Durante la audiencia, el defensor adjunto penal Nelson Vigueras ofreció prueba testimonial y otros elementos destinados a respaldar la teoría de la defensa.

El juez de juicio Bernardo Campana realizó el control de la prueba presentada por las partes y resolvió que el expediente avance a la etapa de debate oral. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha y conformar el tribunal que intervendrá, de acuerdo con la pena pretendida.

Continuarán detenidos

Además, Campana hizo lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los cuatro imputados.

Durante ese período, las partes continuarán trabajando sobre la posibilidad de alcanzar una solución consensuada, aunque el proceso judicial seguirá su curso mientras no exista un acuerdo que modifique esa situación.