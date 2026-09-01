Vaca Muerta muestra su potencial en la meca del petróleo de los Estados Unidos

La importancia de Vaca Muerta como motor generador, no solo de divisas para Argentina, sino también de energía para el mundo, se debatirá esta semana en un encuentro especial en la meca del petróleo de los Estados Unidos: Houston. El evento «Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world», en su quinta edición, es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la seccional IAPG Houston, contará con la presencia de las empresas líderes del sector y los gobiernos, y apunta de lleno a atraer inversiones extranjeras directas.

El desembarco en suelo estadounidense se da en un momento bisagra para el shale argentino. Recientemente, los números del sector revelados por EnergíaOn confirmaron un hito histórico: desde el inicio de los desarrollos en 2013, la producción acumulada de petróleo no convencional llegó a los 54.000 millones de dólares, superando el monto total de la deuda de capital que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La jornada en Estados Unidos de la que participará EnergíaOn, incluirá un exhaustivo repaso por los ejes más estratégicos de la industria: desde los servicios de campo y la optimización de costos, hasta el salto masivo en la capacidad de transporte y el ambicioso futuro del Gas Natural Licuado (GNL).

La cita comenzará con la participación de la Secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, junto al embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford. Tras ellos, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expondrá sobre las novedades de los planes exportadores de la petrolera de bandera.

En los bloques Actualidad y Futuro de los desarrollos participarán el country manager de Pluspetrol, Julián Escuder; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; la country manager de Chevron Argentina, Ana Simonato; y el Director de Operaciones de GeoPark en Argentina, Ignacio Mazariegos.

La agenda completa de Vaca Muerta en Houston

En el bloque dedicado a los Servicios petroleros, el evento contará con la exposición de referentes de primer nivel técnico. Entre los disertantes confirmados se destacan Patricio Whitney, Managing Director para Argentina, Bolivia y Chile de SLB; Héctor Gutiérrez, Vicepresidente para Argentina de Halliburton; y Miguel Di Vincenzo, Gerente General de SPI.

El segmento enfocado en Midstream y Líquidos del Gas Natural (NGL) analizará la infraestructura imprescindible para evacuar la ,ayor de producción que experimenta la cuenca. Allí expondrán Claudia Trichilo, Chief Operating Officer (COO) de Transportadora de Gas del Sur (TGS), y Tomás Córdoba, CEO de Compañía MEGA. En tanto, el panel sobre GNL (Gas Natural Licuado) estará a cargo de Daniel Ridelener, en representación de Camuzzi LNG Del Plata.

El desarrollo no convencional trasciende la macroeconomía e impacta de lleno en el territorio local. Por ello, la cumbre en Houston contará con un Panel de Intendentes Neuquinos donde se debatirán las demandas urbanas, de infraestructura y de servicios requeridas para sostener el crecimiento demográfico y productivo. En esta mesa debatirán el intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido; el jefe comunal de Cutral Co, Ramón Rioseco; y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza.

El cierre institucional del encuentro estará a cargo del gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, acompañado por Ernesto López Anadón, presidente del IAPG.

Con proyecciones del sector que vislumbran exportaciones energéticas anuales por más de 50.000 millones de dólares hacia el 2030, Vaca Muerta demuestra en Houston que la etapa de aprendizaje quedó atrás. El gran desafío actual pasa por acelerar las obras de infraestructura de transporte, como el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las plantas flotantes de licuefacción, para transformar el potencial del subsuelo patagónico en un verdadero motor de desarrollo.