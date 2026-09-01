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Cierre temporal de Pino Hachado: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 1 de septiembre

Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 1 de septiembre. Se espera un nuevo reporte para saber cómo seguirá la jornada. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada complicada por la alerta de nieve y las precipitaciones registradas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este martes 1 de septiembre.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 08.00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 9:30

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 1 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 01/09/2026Horario de AtenciónObservaciones y Recomendaciones Viales
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con barro, baja adherencia por presencia de hielo/aguanieve y precipitaciones. Portación obligatoria de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con extrema precauciónEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Acumulación de hielo y nieve en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas. Exclusivo para vehículos livianos y 4×4.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso terrestre/lacustre. Ripio con sectores poceados, barro y huellas heladas por precipitaciones recientes. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza en tramo chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso de carácter exclusivamente turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a condiciones meteorológicas para la navegación de lagos.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalCerrado por veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 1 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Empalme RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda con sectores poceados, barro e hielo. Equipos operando en despeje. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónAlerta por nevadas. Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Evitar circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Posible caída de piedras y hielo. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitada con precaución por nieve, barro y baja adherencia. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónAcumulación de nieve y hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Operaciones de despeje continuo. Sectores con viento y hielo en banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónPresencia de equipos trabajando en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio con barro y sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado e intenso. Calzada mojada y desvíos por obras. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónAcumulación de nieve y heladas sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada complicada por la alerta de nieve y las precipitaciones registradas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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