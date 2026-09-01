Cierre temporal de Pino Hachado: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 1 de septiembre
Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 1 de septiembre. Se espera un nuevo reporte para saber cómo seguirá la jornada. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada complicada por la alerta de nieve y las precipitaciones registradas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este martes 1 de septiembre.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 08.00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 9:30
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 1 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 01/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Recomendaciones Viales
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con barro, baja adherencia por presencia de hielo/aguanieve y precipitaciones. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con extrema precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Acumulación de hielo y nieve en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas. Exclusivo para vehículos livianos y 4×4.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso terrestre/lacustre. Ripio con sectores poceados, barro y huellas heladas por precipitaciones recientes. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza en tramo chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter exclusivamente turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a condiciones meteorológicas para la navegación de lagos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Cerrado por veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 1 de septiembre
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (Empalme RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda con sectores poceados, barro e hielo. Equipos operando en despeje. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Alerta por nevadas. Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Evitar circulación nocturna.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Posible caída de piedras y hielo. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitada con precaución por nieve, barro y baja adherencia. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Acumulación de nieve y hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Operaciones de despeje continuo. Sectores con viento y hielo en banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Presencia de equipos trabajando en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio con barro y sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado e intenso. Calzada mojada y desvíos por obras. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Acumulación de nieve y heladas sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Comentarios