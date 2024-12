Adiós a las Pensiones No Contributivas por discapacidad: por qué ANDIS envía cartas documento

Por resolución del gobierno de Javier Milei, representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentran auditando las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, también conocidas como de discapacidad, por lo que se está convocando a numerosos beneficiarios de la prestación que se cobra a través de ANSES.

La auditoría de ANDIS implica la revisión de las Pensiones No Contributivas (PNC) que fueron entregadas en el pasado, para evaluar si los beneficiarios cumplen o no con los requisitos que establece la normativa vigente. Este proceso, que se inició en Buenos Aires y se extenderá a todo el país, está generando la llegada de múltiples cartas documento que deben responderse para acreditar la situación. Por eso, a continuación repasamos qué hay que hacer y qué significa este papel.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: qué significa que me llegue una citación de ANDIS

Posiblemente a través de Correo Argentino, miles de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral o discapacidad recibirán una carta documento rubricada por autoridades de ANDIS con la convocatoria presencial para llevar los papeles que acrediten la condición médica del solicitante de la prestación de ANSES.

La citación de ANDIS se hace a través de cartas documento como instrumento para notificar al beneficiario de la Pensión No Contributiva (PNC) de su situación, además de dejar constancia de que se envió oficialmente y se recibió.

Personal del correo visitará dos veces a la persona convocada ante ANDIS, con el propósito de entregar la carta en mano. Si se entrega, la entidad conserva el registro de que fue recibida; mientras que si no encuentra al destinatario, deja aviso de la visita y debe acudirse a una sucursal para retirarla.

De poder asistir, el beneficiario de la Pensión No Contributiva (PNC) deberá acercarse a la sede de ANDIS más próxima con la documentación requerida, a fin de demostrar las condiciones médicas y sociales por las que recibe la prestación de ANSES.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: qué pasa si no puedo cumplir con la citación de ANDIS

La citación de ANDIS para verificar las condiciones del beneficiario de la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad implica, tal como lo dice su nombre, asistir a una cita específica. Aunque en el documento se indica que de no cumplirse con esta acción se suspenderá la prestación, esto no podría suceder salvo que haya inasistencias reiteradas y sin causas justificadas.

En caso de que el beneficiario de la Pensión No Contributiva (PNC) no pueda asistir a la citación prevista, se puede contactar con autoridades de ANDIS para solicitar un cambio de fecha o una alternativa a la auditoría presencial en sus oficinas.

Para pedir esta modificación de agenda, el beneficiario de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES deberá comunicarse con las autoridades de ANDIS a través de los canales oficiales de contacto, que se indican en la carta documento correspondiente.