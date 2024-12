Suspensión de Pensiones No Contributivas: por qué no recibí la carta documento de ANDIS

Autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentran citando a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, para constatar las condiciones de entrega de esta prestación de ANSES. Para esa instancia, están enviando cartas documento a los receptores de este haber, para realizar entrevistas personales.

Sin embargo, las citaciones de ANDIS no se completaron todavía y aún hay titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que no recibieron la carta documento correspondiente.

Qué sucede en estos casos: recomendaciones y acciones para beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: qué hacer si no recibí la citación de ANDIS

Representantes de organizaciones que acompañan a personas con invalidez laboral o discapacidad, que cobran la Pensión No Contributiva correspondiente, adelantan que todas estas prestaciones van a ser auditadas, aunque todavía no se haya recibido la notificación de ANDIS correspondiente.

Así, si no llegó aún la carta documento que indica la citación con personal de ANDIS significa que aún no se iniciaron las auditorías en la provincia o que en esta se está haciendo por etapas. Hay que recordar que este proceso sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad se activó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se extenderá por el resto del país.

Entre algunos de los inconvenientes que se pueden registrar, debés tener en cuenta que si cambiaste de domicilio desde que solicitaste la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o discapacidad es importante que lo comuniques a ANDIS para evitar que la citación llegue a un lugar donde no se puede notificar al respecto.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: cómo comunicarse con ANDIS

Si sos beneficiario de una Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad o invalidez laboral, podés hacer consultas y solicitar asesoramiento a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de estos medios:

Correo electrónico: citacion@andis.gob.ar.

Chatbot TINA por WhatsApp: (54 11) 3910-1010 (horario de atención de 8 a 16).

Por su parte, si te comunicás por teléfono o asistís a las oficinas, tené en cuenta lo siguiente: