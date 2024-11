Aguinaldo para empleadas domésticas: Requisitos para su cobro en diciembre 2024

Con los haberes de diciembre 2024, las empleadas domésticas deben cobrar también el monto correspondiente a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir del aguinaldo, una suma que ayuda a transitar las fiestas de fin de año de la mejor manera.

El aguinaldo debe pagarse a las empleadas domésticas de igual manera que a otros trabajadores en relación de dependencia, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, puede haber algunas trabajadoras de casas particulares que no lo reciban durante diciembre 2024. Repasamos cuáles son.

Aguinaldo para empleadas domésticas: ¿tengo que cobrarlo en diciembre 2024?

Todas las empleadas domésticas que se encuentren debidamente registradas cobran el aguinaldo de diciembre 2024, es decir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), y este debe liquidarse en el recibo de sueldo correspondiente.

La Ley de Contrato de Trabajo contempla también a las empleadas domésticas que trabajan por hora y se encuentran debidamente registradas ante ARCA (ex AFIP), por lo que todas las trabajadoras de casas particulares deben recibir esta suma a fin de año junto a su salario habitual.

Podrían no cobrar el aguinaldo aquellas empleadas domésticas que son contratadas bajo el régimen de monotributo, aunque se advierte que las trabajadoras de casas particulares no se encuentran contempladas dentro de sus categorías y, por ende, su registración no estaría en regla.

Cabe tener en cuenta que las empleadas domésticas solo pueden trabajar según las condiciones establecidas por la Ley 26844, de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Aguinaldo para empleadas domésticas: ¿qué ítems se tienen en cuenta para calcular el Sueldo Anual Complementario de diciembre 2024?

Para calcular el aguinaldo de las empleadas domésticas, se consideran los siguientes ítems:

Salario básico , el más alto y, por ende, el mejor del semestre que se liquida.

, el más alto y, por ende, el mejor del semestre que se liquida. Las horas extras .

. Adicionales , como ropa y traslado, entre otros.

, como ropa y traslado, entre otros. Remuneraciones en especie.

Aguinaldo para empleadas domésticas: ¿cómo se calcula si trabajé menos de seis meses?

Todas las empleadas domésticas cobran el aguinaldo, es decir las dos cuotas del Sueldo Anual Complementario (SAC) en junio y en diciembre, incluso si la prestación de servicios por parte de la trabajadora de casa particular es inferior a los seis meses.

En este caso, las empleadas domésticas cobran un proporcional del aguinaldo correspondiente a los meses trabajados, que se calcula sobre un porcentaje en base a la cantidad de tiempo de tareas asignadas.