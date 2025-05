Entrevista | La aclamada murga Agarrate Catalina regresa a la Patagonia con lo mejor de sus últimos años

Agarrate Catalina, la aclamada murga uruguaya, regresa a la región para ofrecer un espectáculo cuyo nombre (nos) resulta conocido y que funciona como una especie de greatest hits de sus últimos tiempos. O, como dice su director Tabaré Cardozo: un refresh de los más recientes espectáculos.



Porque de eso se trata “La involución de las especies”, título que remite al último de sus espectáculos que trajeron a la zona. De lo que se trata en realidad es de un resumen de los tres últimos espectáculos de la murga, “Defensores de las causas perdidas” (2019), “Amor y odio” (2020) y “Defensores del las causas perdidas” (2022), reunidos bajo el nombre del último de ellos.



Creada en 2001 y cinco veces ganadora del Carnaval Mayor de Montevideo, Agarrate Catalina se presentará este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén; el domingo, a las 20, en el Círculo Italiano de Cipolletti; el martes 13, a las 21, en Teatro La Baita de Bariloche; y el jueves 15,a a las 21, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Las entradas están disponibles en las boletería de las salas y por sistema a través de tuentrada.com.

¿Qué hay de nuevo, Catalina?



“Cuando nosotros vamos a la Argentina probablemente se nos vea como una compañía de teatro cantado itinerante que siempre lleva algo nuevo cada vez que va. Lo que pasa es que, en realidad, la génesis de nuestro proceso creativo artístico parte del concurso de carnaval, de la participación nuestro en el carnaval”, dice desde Montevideo Tabaré Cardozo.



Y las dos cosas son ciertas porque, efectivamente, Agarrate Catalina es casi desde sus orígenes una compañía itinerante que excede la dinámica del carnaval, como él mismo lo explicará después. Pero también, aunque con excepciones, su maquinaria creativa funciona con la dinámica, los tiempos y las reglas del carnaval, que sucede que verano en Montevideo.

Agarrate Catalina regresa a la Patagonia con un espectáculo que reactualiza sus tres anteriores propuestas.



La última presentación de Agarrate Catalina en el carnaval fue en 2022, cuando lo hizo con el aclamado “La involución de las especies”, que ese mismo año trajo al Alto Valle. Desde entonces, no pararon de girar con ese espectáculo que terminó dándole nombre al siguiente número. “Fue antojadizo”, aclara Tabaré. “podría haberse llamado de otra manera, pero elegimos el título del último espectáculo”.



“Hicimos como un resumen de los tres espectáculos que aparecen como una especie de trilogía por llamarlo de alguna manera. No estaban pensados de esa manera, pero, mirando en retrospectiva, terminaron funcionando así porque el eje temático que manejamos en los tres espectáculos terminó siendo más o menos el mismo: la grieta, las relaciones entre las clases sociales, una mirada sobre la fragmentación de la sociedad. Rearmamos algunas cosas y llegamos a esa síntesis”.

Los trece integrantes del coro de la murga Agarrate Catalina, que se completa en escena con los tres percusionistas y el director musical.



“No fue una cosa pensada a priori”, aclara Tabaré. “Fueron tres espectáculos diferentes e independientes pero que algunos fragmentos de esos espectáculos nos dieron como la punta del ovillo para desarrollar este nuevo espectáculo que, de hecho, es uno diferente, pero que está armado con partes de espectáculos anteriores”.

Qué hay de nuevo en Catalina



La grieta, la fragmentación social que atraviesa la sociedad, esos son los hilos conductores que encontraron los hermanos Cardozo para cranear este viejo nuevo espectáculo de la murga que fundaron a comienzos de este siglo. “Más allá de lo político”, aclara Tabaré. “Es una cuestión de cosmovisiones que se chocan, modelos de pensamientos, de ideologías, dogmatismos y también autocrítica, hay mucha ironía a partir de una mirada hacia adentro también. Hay una cuestión del cambio de época, de los paradigmas de las nuevas sociedades. Todo eso está como muy presente”.



Los bloques de esta nueva involución de las especies son cuatro, que funcionan por separado pero que se complementan. El primero, que es humorístico, arranca con una canción de presentación, Los piojos resucitados, que habla de la movilidad social y del freno que tiene esa movilidad en gente que quiere ascender de clase social y el rechazo de la clase alta. “Una especie de ironía para con las personas que desprecian la clase de donde vienen y es despreciada por la clase hacia donde quiere ir. El concepto del nouvelle rich (risas)”, describe Tabaré Cardozo.

Las ambiciones de los nuevos ricos, bajo la irónica mirada de Agarrate Catalina en este nuevo espectáculo.



El segundo módulo habla sobre los ciclos de la izquierda y la derecha en Latinoamérica, “de cómo hay un péndulo y cómo hay una especie de desgracia circular que nos envuelve, todo enmarcado dentro de una especie de telenovela, narrado como si se tratara de una telenovela”.

Desde su creación, en 2001, Agarrate Catalina ganó cinco veces el legendario Carnaval montevideano.



El tercero está dividido en dos partes, la primera parte habla sobre la lucha de clases, “el viejo concepto de lucha de clases”, aclara Tabaré, y el segundo modulo, que esta enganchado, habla sobre la grieta política.



El atractivo de este espectáculo es que los bloques tienen un eje temático común y eso lo hace un espectáculo más sólido”. Tabaré Cardozo

Y el cuarto, que habla sobre la inmigración, también tiene dos partes. La primera habla sobre la aporofobia, que es el rechazo al pobre por el hecho de serlo. Aporofobia es un concepto acuñado por la filósofa española Adela Cortina en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidos, 1995). “Nosotros hablamos sobre eso y la retirada va enganchada con la inmigracion, el drama de la gente que anda como paria de un país al otro expulsada por la pobreza”.

Catalina, carnaval y giras



Cuando Tabaré dice que siempre esperan que haya algo nuevo cada vez que la Catalina sale de gira, aclara que sí, que es una posibilidad, pero que no olvidemos que son una murga cuya lógica creativa es la del célebre carnaval montevideano. Y Tabaré lo explica así: “Cada año hay un nuevo carnaval con un proceso que tiene sus tiempos de creación y de ensayos que empieza en agosto y termina en enero porque en febrero es el carnaval. Lo que pasa es que ese proceso se altera porque no siempre nos presentamos. Muchas veces porque queremos seguir haciendo el espectáculo porque estamos muy conformes y sentimos que no queremos que eso se muera en un año porque lo que pasa es que no te alcanza el tiempo. Muchas veces pasa que nosotros armamos los espectáculos para carnaval y después los empezamos a girar”.



Como Agarrate Catalina es también una compañía de teatrro cantado itinerante “esa maquinaria empezó a girar y eso modificó la dinámica originaria. “Nos pasó en 2008 con El viaje, que tuvo tanto suceso y tanta repercusión que en 2009 no participamos del carnaval porque seguimos haciendo ese espectáculo y recién en el 2010 volvimos. Nos volvió a pasar con el de 2019 que lo giramos solamente ese año, ya en 2020 hicimos uno nuevo que no pudimos sacar de gira porque vino la pandemia. Entonces nos quedaron dos espectáculos que casi no hicimos porque la pandemia agarró 2020 y 2021. Por lo tanto, en 2022, cuando hicimos el espectáculo nuevo para ese carnaval, sí lo giramos bastante, durante 2022 y 2023. Y en 2024, dijimos che tenemos los espectáculos de ‘19 y ‘20 que casi no los pudimos girar entonces ahí rescatamos esto que pasó”.

