Telekino: los números ganadores del sorteo del domingo 18 de octubre 2026 y el pozo vacante

Durante la jornada del domingo 18 de octubre 2026, el sorteo número 2450 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, no registró tarjetas con las 15 coincidencias exactas, provocando que la recompensa principal quede vacante e inicie un nuevo ciclo de acumulación.

En contrapartida, las extracciones oficiales de Telekino beneficiaron directamente a 26 apostadores en distintos puntos del territorio nacional, quienes alcanzaron los 14 aciertos y percibieron más de $662.000 cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 18 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2450, arrojó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino (15 aciertos) 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 21 – 22 Vacante Acumula pozo millonario Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 26 $662.982 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires: cómo participar de Telekino

El tradicional juego poceado regresará a la pantalla el próximo domingo 25 de octubre 2026, concretando su sorteo a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el país a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, teniendo presente que cada billete participa en simultáneo por el pozo acumulado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.