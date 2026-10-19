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AUH con Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: montos totales por hijo, escalas y el plus del Plan Mil Días

ANSES confirmó la suba del 1,93% para la AUH en noviembre 2026, la cual se combinará con la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Capital Humano. Conocé los ingresos netos de bolsillo y los adicionales.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

ANSES: AUH con Tarjeta Alimentar en noviembre 2026.-

ANSES: AUH con Tarjeta Alimentar en noviembre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizará un incremento del 1,93% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre 2026, porcentaje derivado de la medición técnica de dos decimales de la inflación de septiembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta actualización elevará el haber bruto por niño a $159.611, dejando un cobro directo de $127.688,80 limpios tras la retención reglamentaria del 20%, que, al combinarse con las partidas fijas de la Tarjeta Alimentar que liquida el Ministerio de Capital Humano, conformará pisos de ingresos consolidados que rozan los $200.000 para un solo hijo y superan holgadamente los $915.000 en hogares con seis criaturas, todo ello complementado por el reajuste del Complemento Leche de la Ley 27.611.

ANSES: escala de la AUH con Tarjeta Alimentar y cobro neto según la cantidad de hijos

La liquidación conjunta reúne el haber mensual asistencial, ajustado por movilidad, junto con el subsidio alimentario directo, integrando los siguientes importes de bolsillo:

  • Familia con 1 hijo: percibe $127.688,80 netos de la AUH más $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un desembolso unificado de $199.938,80 en la cuenta.
  • Familia con 2 hijos: suma $255.377,60 de asignación directa y $113.299 de asistencia nutricional, totalizando $368.676,60 de bolsillo.
  • Familia con 3 hijos: cobra $383.066,40 por los tres menores y el tramo máximo de Alimentar de $149.425, alcanzando $532.491,40 netos.
  • Familia con 4 hijos: percibe $510.755,20 de la AUH más el tope congelado de Alimentar de $149.425, percibiendo $660.180,20.
  • Familia con 5 hijos: reúne $638.444 de asignación directa y $149.425 de subsidio estatal, consolidando $787.869.
  • Familia con 6 hijos: totaliza $766.132,80 por las seis prestaciones y los $149.425 de la Tarjeta Alimentar, llegando a $915.557,80 de bolsillo.
  • Condición de cobro del 100%: quienes acrediten controles médicos automáticos en menores de hasta 5 años cobrarán el haber total sin el descuento del 20% ($159.611 directos por hijo), sumando a su vez el monto que corresponda de la asistencia alimentaria.

ANSES: total neto de bolsillo de AUH según la composición del hogar en noviembre 2026

Composición del hogarAUH directa en mano (80%)Tarjeta Alimentar
(Capital Humano)		Total neto de bolsilloCon Complemento Leche
(1 menor de 3 años)
1 hijo$127.688,80$72.250,00$199.938,80$260.141,80
2 hijos$255.377,60$113.299,00$368.676,60$428.879,60
3 hijos$383.066,40$149.425,00$532.491,40$592.694,40
4 hijos$510.755,20$149.425,00$660.180,20$720.383,20
5 hijos$638.444,00$149.425,00$787.869,00$848.072,00
6 hijos$766.132,80$149.425,00$915.557,80$975.760,80

ANSES: requisitos de la Tarjeta Alimentar y suba del Complemento Leche 1000 Días

El esquema alimentario se complementa mediante transferencias automáticas, sin necesidad de gestiones presenciales:

  • Padrón automático de la Tarjeta Alimentar: el beneficio se otorga sin inscripción previa a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, familias con hijos con discapacidad sin tope etario, beneficiarias de la Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).
  • Tope máximo del beneficio alimentario: la Tarjeta Alimentar no se multiplica indefinidamente por hijo, sino que encuentra su límite superior en el tramo de tres o más hijos ($149.425 fijos), sin sufrir variaciones automáticas por inflación.
  • Actualización del Complemento Leche 1000 Días: amparado por la Ley 27.611 de protección integral, este plus alimentario para niños de hasta 3 años y personas gestantes sí acompaña la movilidad mensual, subiendo de $59.063 a $60.203 en noviembre 2026.


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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizará un incremento del 1,93% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre 2026, porcentaje derivado de la medición técnica de dos decimales de la inflación de septiembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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