AUH con Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: montos totales por hijo, escalas y el plus del Plan Mil Días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizará un incremento del 1,93% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre 2026, porcentaje derivado de la medición técnica de dos decimales de la inflación de septiembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta actualización elevará el haber bruto por niño a $159.611, dejando un cobro directo de $127.688,80 limpios tras la retención reglamentaria del 20%, que, al combinarse con las partidas fijas de la Tarjeta Alimentar que liquida el Ministerio de Capital Humano, conformará pisos de ingresos consolidados que rozan los $200.000 para un solo hijo y superan holgadamente los $915.000 en hogares con seis criaturas, todo ello complementado por el reajuste del Complemento Leche de la Ley 27.611.

ANSES: escala de la AUH con Tarjeta Alimentar y cobro neto según la cantidad de hijos

La liquidación conjunta reúne el haber mensual asistencial, ajustado por movilidad, junto con el subsidio alimentario directo, integrando los siguientes importes de bolsillo:

Familia con 1 hijo : percibe $127.688,80 netos de la AUH más $72.250 de la Tarjeta Alimentar , alcanzando un desembolso unificado de $199.938,80 en la cuenta.

: percibe $127.688,80 netos de la AUH más $72.250 de la , alcanzando un desembolso unificado de $199.938,80 en la cuenta. Familia con 2 hijos : suma $255.377,60 de asignación directa y $113.299 de asistencia nutricional, totalizando $368.676,60 de bolsillo.

: suma $255.377,60 de asignación directa y $113.299 de asistencia nutricional, totalizando $368.676,60 de bolsillo. Familia con 3 hijos : cobra $383.066,40 por los tres menores y el tramo máximo de Alimentar de $149.425, alcanzando $532.491,40 netos.

: cobra $383.066,40 por los tres menores y el tramo máximo de de $149.425, alcanzando $532.491,40 netos. Familia con 4 hijos : percibe $510.755,20 de la AUH más el tope congelado de Alimentar de $149.425, percibiendo $660.180,20.

: percibe $510.755,20 de la AUH más el tope congelado de de $149.425, percibiendo $660.180,20. Familia con 5 hijos : reúne $638.444 de asignación directa y $149.425 de subsidio estatal, consolidando $787.869.

: reúne $638.444 de asignación directa y $149.425 de subsidio estatal, consolidando $787.869. Familia con 6 hijos : totaliza $766.132,80 por las seis prestaciones y los $149.425 de la Tarjeta Alimentar , llegando a $915.557,80 de bolsillo.

: totaliza $766.132,80 por las seis prestaciones y los $149.425 de la , llegando a $915.557,80 de bolsillo. Condición de cobro del 100%: quienes acrediten controles médicos automáticos en menores de hasta 5 años cobrarán el haber total sin el descuento del 20% ($159.611 directos por hijo), sumando a su vez el monto que corresponda de la asistencia alimentaria.

ANSES: total neto de bolsillo de AUH según la composición del hogar en noviembre 2026

Composición del hogar AUH directa en mano (80%) Tarjeta Alimentar

(Capital Humano) Total neto de bolsillo Con Complemento Leche

(1 menor de 3 años) 1 hijo $127.688,80 $72.250,00 $199.938,80 $260.141,80 2 hijos $255.377,60 $113.299,00 $368.676,60 $428.879,60 3 hijos $383.066,40 $149.425,00 $532.491,40 $592.694,40 4 hijos $510.755,20 $149.425,00 $660.180,20 $720.383,20 5 hijos $638.444,00 $149.425,00 $787.869,00 $848.072,00 6 hijos $766.132,80 $149.425,00 $915.557,80 $975.760,80

ANSES: requisitos de la Tarjeta Alimentar y suba del Complemento Leche 1000 Días

El esquema alimentario se complementa mediante transferencias automáticas, sin necesidad de gestiones presenciales: