AUH con Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: montos totales por hijo, escalas y el plus del Plan Mil Días
ANSES confirmó la suba del 1,93% para la AUH en noviembre 2026, la cual se combinará con la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Capital Humano. Conocé los ingresos netos de bolsillo y los adicionales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizará un incremento del 1,93% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre 2026, porcentaje derivado de la medición técnica de dos decimales de la inflación de septiembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Esta actualización elevará el haber bruto por niño a $159.611, dejando un cobro directo de $127.688,80 limpios tras la retención reglamentaria del 20%, que, al combinarse con las partidas fijas de la Tarjeta Alimentar que liquida el Ministerio de Capital Humano, conformará pisos de ingresos consolidados que rozan los $200.000 para un solo hijo y superan holgadamente los $915.000 en hogares con seis criaturas, todo ello complementado por el reajuste del Complemento Leche de la Ley 27.611.
ANSES: escala de la AUH con Tarjeta Alimentar y cobro neto según la cantidad de hijos
La liquidación conjunta reúne el haber mensual asistencial, ajustado por movilidad, junto con el subsidio alimentario directo, integrando los siguientes importes de bolsillo:
- Familia con 1 hijo: percibe $127.688,80 netos de la AUH más $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un desembolso unificado de $199.938,80 en la cuenta.
- Familia con 2 hijos: suma $255.377,60 de asignación directa y $113.299 de asistencia nutricional, totalizando $368.676,60 de bolsillo.
- Familia con 3 hijos: cobra $383.066,40 por los tres menores y el tramo máximo de Alimentar de $149.425, alcanzando $532.491,40 netos.
- Familia con 4 hijos: percibe $510.755,20 de la AUH más el tope congelado de Alimentar de $149.425, percibiendo $660.180,20.
- Familia con 5 hijos: reúne $638.444 de asignación directa y $149.425 de subsidio estatal, consolidando $787.869.
- Familia con 6 hijos: totaliza $766.132,80 por las seis prestaciones y los $149.425 de la Tarjeta Alimentar, llegando a $915.557,80 de bolsillo.
- Condición de cobro del 100%: quienes acrediten controles médicos automáticos en menores de hasta 5 años cobrarán el haber total sin el descuento del 20% ($159.611 directos por hijo), sumando a su vez el monto que corresponda de la asistencia alimentaria.
ANSES: total neto de bolsillo de AUH según la composición del hogar en noviembre 2026
|Composición del hogar
|AUH directa en mano (80%)
|Tarjeta Alimentar
(Capital Humano)
|Total neto de bolsillo
|Con Complemento Leche
(1 menor de 3 años)
|1 hijo
|$127.688,80
|$72.250,00
|$199.938,80
|$260.141,80
|2 hijos
|$255.377,60
|$113.299,00
|$368.676,60
|$428.879,60
|3 hijos
|$383.066,40
|$149.425,00
|$532.491,40
|$592.694,40
|4 hijos
|$510.755,20
|$149.425,00
|$660.180,20
|$720.383,20
|5 hijos
|$638.444,00
|$149.425,00
|$787.869,00
|$848.072,00
|6 hijos
|$766.132,80
|$149.425,00
|$915.557,80
|$975.760,80
ANSES: requisitos de la Tarjeta Alimentar y suba del Complemento Leche 1000 Días
El esquema alimentario se complementa mediante transferencias automáticas, sin necesidad de gestiones presenciales:
- Padrón automático de la Tarjeta Alimentar: el beneficio se otorga sin inscripción previa a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, familias con hijos con discapacidad sin tope etario, beneficiarias de la Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).
- Tope máximo del beneficio alimentario: la Tarjeta Alimentar no se multiplica indefinidamente por hijo, sino que encuentra su límite superior en el tramo de tres o más hijos ($149.425 fijos), sin sufrir variaciones automáticas por inflación.
- Actualización del Complemento Leche 1000 Días: amparado por la Ley 27.611 de protección integral, este plus alimentario para niños de hasta 3 años y personas gestantes sí acompaña la movilidad mensual, subiendo de $59.063 a $60.203 en noviembre 2026.
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