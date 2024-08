¡Atención! Este es el trámite de Anses que se debe realizar una vez al año

La Anses recordó en su página web que todas las personas deben mantener actualizados sus datos de contacto. «Este trámite debe realizarse una vez al año«, indicó el organismo. De esta manera ingresando a Mi Anses, desde el sitio oficial del organismo o la app, toda persona puede mantener actualizados sus datos de contacto (teléfono celular y correo electrónico) para realizar gestiones y consultas, explicó la Anses.

Cómo actualizar los datos de la Anses

No tener la información de contacto actualizada en Anses puede implicar que los beneficiarios se pierdan notificaciones importantes sobre la disponibilidad de sus pagos, cambios en las normativas o cualquier otro tipo de información relevante que el organismo necesite comunicar. Por ello para actualizar los datos:

* Desde anses.gob.ar: se debe ir al apartado Mi Anses -con CUIL y Clave de la Seguridad Social-, seleccionar Información Personal, opción Domicilio y datos de contacto.

* Si es por la App Mi Anses se debe ingresar en Modificar datos del menú desplegable.

Cómo gestionar la Certificación Negativa de Anses

En paralelo, la Anses recordó que la Certificación Negativa puede obtenerse a través de la web del organismo anses.gob.ar o mediante la App Mi Anses.

«Este trámite sirve para acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta con obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista, no cobra prestaciones de Anses, ni programas sociales», explicó el organismo.

Para obtenerla desde la web de Anses, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar. En el caso de hacerlo por la app, además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social. «Esta constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días«, agregó el organismo previsional.