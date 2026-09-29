Baja la temperatura y regresa el viento: así estará el tiempo este martes en el Alto Valle y la Cordillera

Tras varias jornadas con máximas superiores a los 20°C e ideales para estar al aire libre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes un marcado descenso térmico.

La jornada se presentará fresca y estará acompañada por el regreso del viento, junto con la probabilidad de chaparrones aislados en algunos sectores que no generarían mayores complicaciones.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 18°C y una mínima de 9°C. En esta ocasión las probabilidades de precipitaciones son del 10% por lo que podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la tarde.

El viento seguirá marcando su presencia con velocidades promedio de 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 9 °C y máxima de 18 °C . Durante la mañana, el cielo estará algo nublado (0% prob. de precipitación) ; por la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0 – 10%) y por la noche algo nublado (0% prob. de precipitación) . Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana , rotando al sudoeste por la tarde de 13 a 22 km/h y al este por la noche de 13 a 22 km/h ; con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde .

Mínima de 9 °C y máxima de 18 °C . Durante la mañana, el cielo estará algo nublado (0% prob. de precipitación) ; por la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0 – 10%) y por la noche algo nublado (0% prob. de precipitación) . Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana , rotando al sudoeste por la tarde de 13 a 22 km/h y al este por la noche de 13 a 22 km/h ; con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde . General Roca: Mínima de 9 °C y máxima de 19 °C. Cielo algo nublado por la mañana (0% prob. de precipitación), parcialmente nublado por la tarde (0 – 10% prob. de precipitación) y algo nublado durante la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana, cambiando al noroeste de 13 a 22 km/h por la tarde y nuevamente del sur de 7 a 12 km/h por la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y la tarde.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera la mañana comenzará con 2°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 10°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico. El viento mantendrá velocidades constante de 12 a 22 Km/h. Respecto a las precipitaciones, se prevé su aparición a partir de la mañana- tarde.