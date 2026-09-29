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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para hoy, martes 29 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 29 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 29 de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
08:30 a 13:00Desde calle Figueroa hasta Ricchieri entre Obrero Argentino y costa del río NeuquénMantenimiento preventivo de la red de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
09:00 a 13:00Edificio ubicado en Brown 682, zona aérea comprendida por el perímetro entre las calles Brown, Diagonal 9 de Julio y Periodistas Neuquinos, abarcando también calle La RiojaTraslado de conductores subterráneos. Cambio de conexiones para edificio en Brown 682.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 29 de septiembre.

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