Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para hoy, martes 29 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 29 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 29 de septiembre
CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|08:30 a 13:00
|Desde calle Figueroa hasta Ricchieri entre Obrero Argentino y costa del río Neuquén
|Mantenimiento preventivo de la red de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|09:00 a 13:00
|Edificio ubicado en Brown 682, zona aérea comprendida por el perímetro entre las calles Brown, Diagonal 9 de Julio y Periodistas Neuquinos, abarcando también calle La Rioja
|Traslado de conductores subterráneos. Cambio de conexiones para edificio en Brown 682.
Comentarios