Quini 6: un vecino de Río Negro ganó más de $126 millones en el «Siempre Sale» de este jueves 29

Un nuevo jugador de Río Negro ganó un importante premio en el Quini 6 este jueves 29 de julio. El apostador consiguió más de $126 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el último sorteo no hubo ganadores con seis aciertos. Sin embargo, hubo tres afortunados que adivinaron cinco números en el «Siempre Sale».

Las cifras ganadoras fueron «15 – 17 – 30 – 35 – 36 -39″ y el pozo repartido fue de $378.400.000 en total.

Desde la lotería informaron que los triunfadores fueron de Capital Federal, Rio Negro y provincia de Buenos Aires. De esta manera, cada uno obtuvo un premio de $126.157.176.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

Desde la lotería indicaron que el pozo estimado para el próximo sorteo será de $11.300 millones, el cual se transmitirá el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 21:15.

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.