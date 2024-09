Cómo buscar trabajo en Estados Unidos, de manera segura: dos sitios online que no fallan

Emigrar puede ser una propuesta muy tentadora para quienes estamos en cualquier punto de Latinoamérica, siempre que se pueda hacer de forma segura: una de estas opciones es hacerlo con trabajo garantizado, para tener una fuente de acceso económico que mejore la estadía y brinde la posibilidad de pensar en el futuro. Por esa razón, te dejamos algunas recomendaciones sobre dónde buscar tu empleo del futuro.

Dónde y cómo buscar trabajo, de manera segura, en Estados Unidos

Entonces, no te dejes llevar por la ansiedad, sino más bien por la intuición… y mejor repasá estos dos sitios online confiables para que irte a trabajar a otro lado sea una buena experiencia.

Entre estos se destacan:

Job Bank Canadá

Es la bolsa de trabajo en la que el gobierno de Canadá publica las ofertas que existen en los distintos poblados de ese país, donde se reclutan empleados temporales y se publican los mejores oficios con el detalle de requisitos para ser contratados y los salarios mensuales. Para acceder, es suficiente con iniciar la búsqueda del sitio en Google y, posteriormente, seguir el paso a paso de la home.

Embajada de Estados Unidos en México y consulados

Se trata de uno de los sitios online más confiables, ya que a través de este se puede obtener un empleo bien pago sin salir de tu lugar. Pertenece a la Embajada de Estados Unidos en México y a los consulados, donde se publican las ofertas laborales más recientes para los ciudadanos de ese país y de toda Latinoamérica que cuenten con niveles escolares medios. Las posibilidades se pueden buscar en ERA jobs U.S. Department Of State Diplomacy in Action, ingresando a través de Google.

Cuáles son los oficios que no requieren estudios terciarios en Estados Unidos

Cabe tener en cuenta que, si bien hay empleos que solicitan estudios universitarios o de mayor nivel en Estados Unidos, hay algunos oficios en los que se puede aplicar con tener solo nivel medio acreditado en el país de origen. Estos son:

Carpintero

Albañil de cemento

Trabajador metalúrgico de refuerzo

Instalador de tuberías

Trabajador de chapa

Operador de equipo pesado

Electricista

Soldador

Pintor

Plomero

Sin embargo, previamente se debe contar con la visa especial de trabajo para emigrar a Norteamérica.