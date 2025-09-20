¿Cómo estará el tiempo este domingo 21 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Se mantiene el ingreso de aire húmedo e inestable con formación de tormentas en los valles, meseta y la costa. Lluvias y nieve en la cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado a parcialmente nublado. Algunas lluvias aisladas en cordillera. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas MIN 2°C /// MAX 10°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable, poco nuboso hacia la noche. Viento regular del sudoeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 12°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Algunas lluvias, nevadas en cordillera. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas MIN 4°C /// MAX 12°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Algunas lluvias hacia la cordillera. Viento regular del sector oeste con ráfagas MIN 4°C /// MAX 14°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Algunos chaparrones, ocasionales tormentas aisladas. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular del sudoeste con ráfagas MIN 6°C /// MAX 18°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Algunos chaparrones, ocasionales tormentas aisladas. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento moderado del sector norte cambiando a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 16°C
