¿Cómo estará el tiempo este domingo 21 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado a parcialmente nublado. Algunas lluvias aisladas en cordillera. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas MIN 2°C /// MAX 10°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable, poco nuboso hacia la noche. Viento regular del sudoeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 12°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Algunas lluvias, nevadas en cordillera. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas MIN 4°C /// MAX 12°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Algunas lluvias hacia la cordillera. Viento regular del sector oeste con ráfagas MIN 4°C /// MAX 14°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Algunos chaparrones, ocasionales tormentas aisladas. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular del sudoeste con ráfagas MIN 6°C /// MAX 18°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Algunos chaparrones, ocasionales tormentas aisladas. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento moderado del sector norte cambiando a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 16°C