¿Cómo estará el tiempo este miércoles 10 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado. Probables lluvias, algunas intensas en cordillera con nevadas. Mejorando con nubosidad variable. Viento regular del sector oeste con ráfagas fuertes. MIN 4°C /// MAX 10°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Mejorando con nubosidad en disminución, luego poco nuboso. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 14°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 4°C /// MAX 12°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular del oeste con ráfagas fuertes. MIN 3°C /// MAX 14°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Algunas lluvias en la madrugada-. Mejorando luego poco nubosos. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 8°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Algunas lluvias en la madrugada. Mejorando luego poco nubosos. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN 11°C /// MAX 20°C