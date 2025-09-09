¿Cómo estará el tiempo este miércoles 10 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Frente frío con lluvias y nevadas en la cordillera. Períodos de viento e inestabilidad en los valles, meseta y la costa. Noche fría con probables heladas.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado. Probables lluvias, algunas intensas en cordillera con nevadas. Mejorando con nubosidad variable. Viento regular del sector oeste con ráfagas fuertes. MIN 4°C /// MAX 10°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Mejorando con nubosidad en disminución, luego poco nuboso. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 14°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 4°C /// MAX 12°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento regular del oeste con ráfagas fuertes. MIN 3°C /// MAX 14°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Algunas lluvias en la madrugada-. Mejorando luego poco nubosos. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 8°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Algunas lluvias en la madrugada. Mejorando luego poco nubosos. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN 11°C /// MAX 20°C
