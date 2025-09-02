¿Cómo estará el tiempo este miércoles 3 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire frío con vientos. Heladas intensas en toda la región.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas en cordillera. Mejorando. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 4°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas. Mejorando durnate la tarde. Viento regular a fuerte del sudoeste con ráfagas. MIN -5°C /// MAX 7°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Algunas nevadas en cordillera. Mejorando. Viento regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 0°C /// MAX 9°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas en cordillera. Mejorando. Viento regular del sector oeste con ráfagas rotando al sudoeste. MIN 2°C /// MAX 10°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Períodos inestables con algunas lluvias aisladas. Mejorando. Viento regular del sudoeste con ráfagas rotando al sur. MIN 1°C /// MAX 12°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Algunos chaparrones hacia la costa. Viento regular a fuerte del sudoeste con ráfagas rotando al sur. MIN 4°C /// MAX 12°C
