¿Cómo estará el tiempo este viernes 19 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado. Probables lluvias, más intensas en cordillera. Viento leve de direcciones variables predominando del sector norte. MIN 3°C /// MAX 10°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nuboso. Desmejorando con algunas lluvias. Viento moderado y variables cambiando al noreste. MIN 3°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nuboso. Desmejorando con lluvias, nevadas en cordillera. Viento moderado del sector norte. MIN 6°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias hacia la cordillera. Viento moderado del sector norte rotando al oeste con algunas ráfagas. MIN 5°C /// MAX 15°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Algunas tormentas en valle medio en la madrugada. Mejorando. Viento moderado del sur rotando al este. MIN 9°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nuboso. Probables tormentas hacia la costa en la madrugada. Mejorando. Viento moderado del sector sur rotando al este. MIN 8°C /// MAX 16°C