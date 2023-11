Cómo pedir la Pensión No Contributiva de ANSES, a través de la web

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES ofrecen una asistencia económica estatal a aquellos grupos vulnerables que no tienen acceso a otras ayudas, determinados en cuatro categorías según las condiciones del solicitante.

Así, las Pensiones No Contributivas de ANSES pueden solicitarlas personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, por vejez con 70 años o más y por personas con VIH o Hepatitis en sus distintos tipos.

Su solicitud puede gestionarse ante ANSES de manera rápida y sencilla de forma online a través de la página oficial: hasta diciembre, las Pensiones No Contributivas no demandan acercarse a las oficinas de cada localidad.

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva de ANSES

Paso a paso, la Pensión No Contributiva de ANSES puede solicitarse así:

1. Ingresá a Mi ANSES: Accedés con tu clave de seguridad social, y si no la tenés podés crearla en el momento.

2. Verificá y cargá tus datos: en caso de que tus datos personales y los de tu grupo familiar no estén actualizados en Mi ANSES, acercate a la oficina sin turno previo y la documentación necesaria.

3. Solicitá la Pensión No Contributiva por Invalidez: en el menú de Mi ANSES seleccioná Solicitud de Prestaciones, elegí la opción «Pensión No Contributiva por Invalidez» y seguí los pasos.

Una vez iniciada la tramitación de la Pensión No Contributiva, se asigna un número de expediente para que pueda hacerse el seguimiento de manera online hasta su acreditación.