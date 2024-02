Cuánto duran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES y cuándo dejan de pagarse

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son otorgadas a través de ANSES para ayudar a aquellos beneficiarios que no tienen cobertura previsional, por diversas razones, con el propósito de garantizar ingresos económicos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad con ingresos mínimos.

Las Pensiones No Contributivas (PNC), según establece ANSES, duran toda la vida de la persona solicitante, a menos que haya una causa para suspenderla o para finalizarla. Entre las causas de cese, se encuentra el fallecimiento, la renuncia o la salida del país, entre otras.

El pago de la Pensión No Contributiva (PNC) puede suspenderse en caso de que no se cumplan las obligaciones previstas por los beneficiarios, como por ejemplo si te citan varias veces por algún trámite relacionado a la prestación y no te presentás, si se cobra a pesar de saber que no corresponde, o si estás detenido a disposición de la justicia.

Por su parte, la Pensión No Contributiva (PNC) no puede ser embargada por ninguna razón; mientras que el beneficio es intransferible para otra persona, es decir que en caso de que así lo deseara el receptor no se puede concretar.

ANSES: Requisitos para solicitar una Pensión No Contributiva (PNC)

Hay cuatro tipos de Pensiones No Contributivas (PNC). Se otorgan:

1) a las personas incapacitadas en forma total y permanente.

2) a las madres de siete o más hijos.

3) la pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor.

4) las “pensiones graciables” que entregó el Congreso.

Estas cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez, según indica oficialmente Casa Rosada.

Los requisitos para solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) ante ANSES son los siguientes:

* ser argentino o argentina;

* si naciste en el extranjero tenés que probar que vivís en el país hace más de 40 años;

* presentar tu documento de identidad con tu domicilio;

* demostrar que no tenés parientes que te ayuden.