Pensión no Contributiva por Vejez de Anses: requisitos, a quiénes corresponde y cómo tramitarla

Con las Pensiones no Contributivas (PNC) el Estado Nacional, a través de Anses, brinda una ayuda económica para acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional.

Actualmente existe cuatro tipos de PNC:

– Pensión No Contributiva por Invalidez: para personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

– Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

– Pensión No Contributiva por Vejez: para personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

– Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: para garantizar el acompañamiento económico y una cobertura de salud.

En el caso de la pensión por vejez, la Anses aclaró que esta prestación es incompatible con el cobro de jubilaciones y pensiones, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. El monto mensual es equivalente al 70% de un haber mínimo.

«En caso de fallecimiento del titular, tienen derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubina mayor de 70 años, incapacitada, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento«, informó la Anses en su página web.

Requisitos para la Pensión No Contributiva por Vejez

– Tener 70 o más años de edad.

– Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

– Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

– No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

– No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

– No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

– En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

– La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Cómo tramitar la Pensión por Vejez

1. Acreditá tus datos personales y relaciones familiares. Revisá si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados en Mi Anses. Si no están actualizados, presentá el certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar.

2. Presentate en una oficina de Anses. Reuní la documentación y presentate sin turno en una oficina del organismo.