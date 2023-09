Devolución del IVA: dónde reclamar si no se recibe el reintegro

La AFIP puso en marcha el programa Compre sin IVA que efectúa la devolución del impuesto en la compra de productos de la canasta básica. La medida tiene un tope mensual de $18.800 por persona, según el CUIT o CUIL.

El beneficio aplica a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras.

El reintegro se acreditará de manera automática en la cuenta bancaria del contribuyente 48 horas después de realizada la operación. De acuerdo con las estimaciones de la AFIP, la medida beneficiará a más de 20 millones de personas.

La AFIP habilitó una web que permite saber si una persona está alcanzada por el beneficio de Compre sin IVA.

De esta manera, trabajadores que cobren salarios de hasta $708.000, jubilados y pensionados que perciban hasta seis haberes mínimos, empleadas domésticas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, y monotributistas “puros” recibirán el equivalente al 21% de sus gastos realizados con tarjeta de débito en alimentos, bebidas, frutas, verduras, carnes y productos de higiene personal.

Devolución del IVA: dónde reclamar si no llega el reintegro

Por distintos motivos determinadas personas no recibieron el reintegro del 21% de IVA. Puede ocurrir que esas personas no cumplan con los requisitos o no hayan pagado con los medios habilitados. Sin embargo también puede ocurrir que todo se haga correctamente y aun así no se reciba la devolución del IVA.

Según la AFIP, si las devoluciones no llegan hay que ingresar a Reclamos y Sugerencias completar un formulario y detallar los motivos del reclamo. Podés acceder al formulario acá.