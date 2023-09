Empleadas domésticas: cómo pedir el reintegro del bono de 25 mil pesos si soy empleador

Los empleadores de empleadas domésticas pueden recibir un reintegro del 50% del bono de $25.000, distribuidos en dos pagos en los meses de septiembre y octubre.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo estableció un mecanismo para que los empleadores que paguen el bono a los trabajadores y trabajadoras puedan solicitar el reintegro de hasta el 50%.

De esta manera el Gobierno Nacional se hará cargo de la mitad del total del bono correspondiente a los empleadores que cumplan con los siguientes requisitos:

– Que la relación laboral haya estado activa en los meses de agosto y septiembre de 2023.

– Que se encuentre previamente registrado el pago de la asignación no remunerativa.

– No haber estado alcanzado por el impuesto de Bienes Personales en el ejercicio fiscal 2022.

– No encontrarse en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

– No poseer ingresos mayores a $1.500.000 netos en el mes de agosto de 2023, por empleador o empleadora.

El Gobierno también aclaró que el abono del 50% de los bonos se efectuará de acuerdo al monto especificado en cada situación individual. Esto se debe a que se ha establecido un límite de 25 mil pesos para los empleados que trabajen 40 horas a la semana. En esta perspectiva, el importe se ajustará en función de las horas trabajadas.

Empleadas domésticas: soy empleador, cómo pido el reintegro

– Declaración jurada del monto abonado en concepto de asignación no remunerativa y fecha de pago de la misma.

– Recibo de pago de la asignación no remunerativa firmado de conformidad por la trabajadora o el trabajador, o en su caso recibo de sueldo del trabajador o de la trabajadora con la inclusión del monto de la asignación no remunerativa.

– Datos de la cuenta bancaria a nombre del empleador o la empleadora, identificando su correspondiente Clave Bancaria Uniforme (CBU).

– Declaración Jurada de ingresos netos percibidos en el mes de agosto de 2023 por el empleador o la empleadora y fuente de los mismos.

– Declaración Jurada de la cantidad de horas trabajadas por el trabajador o la trabajadora sujeta al “Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” en el mes de agosto de 2023.

– Lugar de residencia del empleador o de la empleadora.

La solicitud deberá realizarse a través del portal web de la AFIP.

Para solicitar el reintegro de cada cuota, los empleadores lo deberán hacer entre el 25 y el 29 de septiembre –para la primera cuota de suma fija que se paga este mes- y entre el 2 y el 8 de octubre, para la segunda.

En caso de consultas, los empleadores podrán comunicarse a través del mail anrparticulares@trabajo.gob.ar, señaló la resolución.