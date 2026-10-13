Visita del papa León XIV: ¿qué pasa con los feriados de noviembre 2026?
Tras confirmarse la intervención quirúrgica del pontífice, el Gobierno evalúa modificar el cronograma de los feriados por la visita del papa León XIV. Los escenarios oficiales para el calendario y los servicios en todo el país.
La intervención quirúrgica a la que se sometió el papa León XIV en Roma, para extirparle un nódulo pulmonar, abrió un compás de espera sobre los plazos de su recuperación postoperatoria y las restricciones de vuelo asociadas.
Ante este cuadro médico del papa León XIV, el presidente Javier Milei manifestó la plena disposición del Poder Ejecutivo Nacional para adaptar las fechas previstas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre 2026.
No obstante, desde el punto de vista legal y administrativo, el esquema formal del Decreto 1103/2026 continúa plenamente vigente en el Boletín Oficial, a la espera de definiciones conjuntas con la Santa Sede.
Cómo rige hoy el cronograma oficial de los feriados por la visita del papa León XIV
Mientras no se promulgue una nueva disposición en el Boletín Oficial, las dependencias públicas, las entidades privadas y las instituciones educativas deben ceñirse al marco fijado por el Decreto 1103/2026 y las resoluciones monetarias complementarias:
- Lunes 9 de noviembre 2026: rige como feriado nacional en todo el territorio argentino, garantizando descanso dominical y liquidación con recargo del 100% (pago doble) bajo la Ley de Contrato de Trabajo para quienes deban trabajar en Río Negro, Neuquén y las demás provincias.
- Martes 10 de noviembre 2026: se mantiene como feriado civil exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, sumando la paralización de la atención presencial bancaria en todo el país bajo la Comunicación “A” 8487 del BCRA.
- Miércoles 11 de noviembre 2026: feriado territorial acotado de manera única a la provincia de Buenos Aires para la visita prevista a Luján.
Qué evalúa la Casa Rosada y la Iglesia ante la operación del papa León XIV
La postura de las autoridades nacionales busca resguardar la concreción del acontecimiento histórico, sin desatender las recomendaciones sanitarias del Vaticano:
- Flexibilidad operativa sin cancelación: el presidente Javier Milei ratificó públicamente que, si el posoperatorio exige una reprogramación en el calendario, el Estado argentino adaptará los operativos de seguridad y las jornadas de asueto para garantizar la llegada de la máxima autoridad eclesiástica.
- Mesa de articulación activa: las reuniones preparatorias continúan activas entre el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach; el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
- Declaración episcopal: el arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, puntualizó que la agenda pastoral no sufrió alteraciones formales y que los comités de Buenos Aires y Córdoba aguardan la evolución clínica para convalidar cualquier modificación en el itinerario de misas.
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