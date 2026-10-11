El mensaje de Javier Milei al papa León XIV por su salud: «Toda la Argentina acompaña con afecto»

El presidente Javier Milei le envió un mensaje al al papa León XIV tras revelarse la noticia de que será operado en los próximos días para que le extirpen un nódulo localizado en uno de los pulmones, detectado en una fase muy inicial. La intervención quirúrgica se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

«Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación», escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

Asimismo, añadió: «Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan».

El pedido que hizo la Conferencia Episcopal Argentina

El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. Según la información difundida, los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y recomendaron una intervención para retirarla, consignó Noticias Argentinas.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitaron a todos los fieles a pedir oraciones por el líder religioso.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señaló un comunicado difundido por la Secretaría General de la CEA.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido”, agregaron en un mensaje.