Operan al papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar: cancelaron sus compromisos hasta la próxima semana

El papa León XIV ingresó a última hora de la mañana de este martes al histórico Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica clave: le extirparán un nódulo pulmonar detectado en controles de rutina. A menos de un mes de su esperada gira por Sudamérica, el Vaticano tomó la decisión de vaciar toda su agenda oficial hasta el 20 de octubre.

Pese a la natural preocupación que genera el primer revés de salud del Papa estadounidense en sus 17 meses de pontificado, los especialistas médicos salieron a llevar tranquilidad inmediata a los fieles.

«Bajo riesgo» y pronóstico favorable: qué se sabe sobre la salud del papa León XIV

Los cirujanos torácicos a cargo del caso aseguran que la operación es de bajo riesgo. El pronóstico del líder de la Iglesia Católica es «absolutamente favorable», incluso ante un eventual escenario de malignidad, dado que la lesión fue descubierta en una «fase muy temprana».

En la jerga médica, el pequeño nódulo detectado se denomina coin lesion (lesión en moneda) y su extirpación temprana garantiza un nivel de éxito rotundo en pacientes con el buen estado general y físico que presenta el Papa, un habitual jugador de tenis.

Las claves de la internación y la salud papal:

La habitación: León XIV se aloja en la suite exclusiva del último piso del Gemelli, equipada con capilla y sala médica, la misma que utilizaron Juan Pablo II y Francisco.

León XIV se aloja en la suite exclusiva del último piso del Gemelli, equipada con capilla y sala médica, la misma que utilizaron Juan Pablo II y Francisco. La cirugía: se realiza bajo anestesia general para extraer el nódulo y analizarlo, descartando patologías severas.

se realiza bajo anestesia general para extraer el nódulo y analizarlo, descartando patologías severas. El reposo: la convalecencia en la clínica durará aproximadamente una semana . Aunque el alta médica es rápida, recuperar su nivel óptimo de estado físico podría demandar hasta tres meses.

la convalecencia en la clínica durará aproximadamente . Aunque el alta médica es rápida, recuperar su nivel óptimo de estado físico podría demandar hasta tres meses. Ausencia oficial: canceló todos sus eventos por dos semanas, incluida una gran misa global sobre la familia pautada para este miércoles, donde será reemplazado por el cardenal Tagle.

El impacto en su histórico viaje a la Argentina

La hospitalización se da a contrarreloj de su primera gran gira latinoamericana, programada entre el 6 y el 17 de noviembre con masivas escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

Si bien los protocolos médicos recomiendan evitar viajes en avión durante los 20 días posteriores a este tipo de cirugías torácicas, los plazos juegan a favor del Vaticano. La Santa Sede no ha modificado el itinerario y espera que el pontífice llegue en óptimas condiciones para sus encuentros masivos, que incluyen una misa multitudinaria en Palermo y una reunión en Casa Rosada.

El domingo pasado, el propio León XIV había roto el histórico protocolo de hermetismo del Vaticano al anunciar personalmente su problema de salud ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, marcando un nivel de transparencia inédito para la comunicación de la Santa Sede.