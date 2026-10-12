El Vaticano confirmó que este martes operan al papa León XIV de un pulmón: sigue en pie su visita a Argentina

El Policlínico Gemelli de Roma preparó este martes su quirófano principal para recibir al papa León XIV. Los equipos médicos le extirparán un nódulo pulmonar descubierto durante estudios de rutina, en lo que marca el primer gran desafío clínico de sus 17 meses de pontificado.

Lejos de frenar su actividad, el líder de la Iglesia Católica protagonizó este lunes una maratónica jornada de audiencias oficiales. Mostró un excelente semblante, habló con voz firme y echó por tierra las versiones de la prensa italiana que sugerían una inflamación respiratoria grave.

El guiño papal para la Argentina: Vaticano confirmó que la visita sigue en pie

En medio de la tensión global que genera cualquier intervención en el Vaticano, la gira sudamericana programada para noviembre recibió un fuerte respaldo. El arzobispo de San Juan, Eduardo Lozano, se reunió a solas con el pontífice a solo 24 horas del ingreso al quirófano y trajo tranquilidad al país.

«Lo vi muy bien», confesó el religioso tras salir del despacho papal. Durante ese mano a mano estratégico, León XIV reconfirmó su intención indeclinable de viajar a la Argentina, donde tiene pautada una cumbre con el presidente Javier Milei, eventos sociales y misas masivas.

El cuadro médico y las horas clave en el quirófano

Para entender el estado de salud del Papa y los próximos pasos en el hospital Gemelli, el escenario clínico se resume en estos puntos:

El diagnóstico: se trata de un pequeño nódulo pulmonar menor a 3 centímetros, hallado de forma temprana mediante una tomografía.

se trata de un pequeño nódulo pulmonar menor a 3 centímetros, hallado de forma temprana mediante una tomografía. El procedimiento: la cirugía buscará extirpar la zona anormal para analizarla y descartar células cancerígenas, evitando así una riesgosa biopsia con aguja.

la cirugía buscará extirpar la zona anormal para analizarla y descartar células cancerígenas, evitando así una riesgosa biopsia con aguja. El pronóstico: los oncólogos anticipan un escenario «excelente». Al tratarse de una detección prematura, las perspectivas de cura son totales si hubiera malignidad.

los oncólogos anticipan un escenario «excelente». Al tratarse de una detección prematura, las perspectivas de cura son totales si hubiera malignidad. La recuperación: la Santa Sede proyecta un alta médica en aproximadamente siete días, tiempo suficiente para reanudar la planificación de sus viajes.

Un quiebre en el hermetismo vaticano

La comunicación de esta cirugía representó un hecho inédito para el protocolo de la Santa Sede, históricamente blindada ante las fragilidades de sus líderes. Fue el propio León XIV quien rompió el libreto este domingo: frente a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, blanqueó su paso por el quirófano al finalizar el rezo del Ángelus.

Este movimiento del Papa estadounidense impuso un nivel inusual de transparencia. A sus 71 años, León proyecta una vitalidad que contrasta con la debilidad de los últimos años de su predecesor, sosteniendo una voz potente que, confían en Roma, volverá a escucharse tras su breve reposo.