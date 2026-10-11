«Que le conceda fortaleza y paz»: el pedido por la salud del papa León XIV que hizo la Conferencia Episcopal Argentina

El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase muy inicial. Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitaron a todos los fieles a pedir oraciones por el líder religioso.

El Sumo Pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre.

El papa León XIV será operado: qué dijo la Conferencia Episcopal Argentina

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señaló un comunicado difundido por la Secretaría General de la CEA

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido”, agregaron en un mensaje.

El propio papa León XIV comunicó su diagnóstico

El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. Según la información difundida, los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y recomendaron una intervención para retirarla, consignó Noticias Argentinas.

La operación se realizará a menos de un mes de la llegada prevista del pontífice a la Argentina, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica. De acuerdo con el cronograma informado, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.