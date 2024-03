Feriados de Semana Santa 2024: quiénes tendrán 6 días de descanso

Falta muy poco para la llegada de Semana Santa. Muchos aprovecharán los feriados que conformarán esos días para viajar o descansar de la rutina. En ese contexto serán 6 los días que durará la celebración.

Este 2024, Semana Santa se anexará al feriado por el 2 de abril, día que se conmemora a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Debido a esta combinación, se formó un fin de semana extra largo que irá del jueves 28 de marzo al martes 2 de abril.

Así, los 6 días de descanso lo disfrutarán aquellos que no trabajen el Jueves Santo, ya que aquel que tenga que asumir compromisos ese día, sólo tendrá cinco jornadas libres. Esto dependerá del rubro de cada trabajador y el acuerdo con el empleador.

La duda respecto a si se trabaja o no el jueves 28 de marzo reside en que el Jueves Santo no es feriado pero es día no laborable, según detalló el Gobierno Nacional. De esta manera el Jueves Santo no trabajan los empleados estatales, los bancarios y actividades similares.

Feriados: así será el fin de semana extra largo de seis días

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo (día inamovible)

Sábado 30 y domingo 31 de marzo: fin de semana

Lunes 1° de abril: feriado puente turístico

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas