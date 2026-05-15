Frío polar, viento y posibles lluvias: así estará el clima en el Alto Valle este viernes 15 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este 15 de mayo. Mirá el detalle del clima.
El Alto Valle se prepara para otra jornada de clima inestable. Según el pronóstico del tiempo, la temperatura seguirá por debajo de los 0°C, además se prevé el regreso del viento y lluvia para terminar el día.
Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 15 de mayo
De acuerdo a los reportes del pronóstico, este viernes 15 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 18°C durante la tarde.
Por su parte, la mínima se posicionará en los -1°C respectivamente, ofreciendo un inicio y cierre de jornada más helado.
En cuanto a las precipitaciones, se informó que se prevén lluvias para el cierre de la jornada. Las probabilidades son del 10 al 40% tanto para Roca como para Neuquén capital.
Además el pronóstico resaltó que podrían registrarse ráfagas de viento con velocidades de hasta 50 km/h. La franja horaria donde se intensificarán será la noche.
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